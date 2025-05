Patrimonio exige a Xàtiva la retirada de las señales de tráfico atornilladas al BIC de Santa Clara

La Dirección General de Patrimonio ha exigido al Ayuntamiento de Xàtiva la retirada de las dos señales de tráfico recientemente atornilladas a la fachada del antiguo monasterio de Santa Clara, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Los carteles informan de la nueva área de prioridad residencial activada en la calle Montcada, donde se han instalado dos bolardos móviles que impiden el paso de coches ajenos a los residentes dentro de la iniciativa "Xàtiva a un pas", de pacificación del tráfico en el casco antiguo.

El requerimiento, firmado por la jefa de servicio de Patrimonio Cultural de la Generalitat el pasado 23 de marzo, se ha formulado a raíz de una denuncia de la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural.

La regidora del PP, Ana Díez, lo sacó a colación en el pleno municipal de este pasado jueves para cuestionar la actuación del equipo de gobierno, dirigiendo al alcalde una serie de preguntas. "En el pasado pleno usted afirmó que, al tratarse de un bien de titularidad municipal, no había que solicitar autorización (para atornillar las señales). ¿No pidió permiso a Patrimonio porque sabía que iban a decirles que no o sigue manteniendo que no era necesario ningún permiso?", inquirió la concejala, que también quiso saber si "se va a asumir algún tipo de responsabilidad".

El alcalde, Roger Cerdà, respondió que se ha pedido "el mismo permiso que se solicitó cuando se ubicó la anterior señal que había en el mismo lugar donde estaba esta". En cualquier caso, el primer edil garantizó que la corporación atenderá el requerimiento de Patrimonio y "buscará solución". También criticó la actitud del PP: "Es curioso que se preocupen de la señal, pero no de que nos gastemos el dinero para rehabilitar Santa Clara", incidió.

Ley de Patrimonio Cultural

La resolución en cuestión recuerda la prohibición de colocar rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios "en los espacios etnológicos, jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación", en virtud de la Ley Patrimonio cultural valenciano. En primer lugar, el escrito pide al Ayuntamiento de Xàtiva, que facilite la información completa sobre la realidad de los hechos denunciados para, a continuación, señalar que, si estos son ciertos, se proceda "sin más dilación y con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria", a la "restitución de los valores afectados, mediante la remoción de la señalética y su traslado a una ubicación adecuada".

Patrimonio advierte de que, en caso de que su requerimiento no sea atendido, la restitución se hará "con cargo al responsable de la infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la misma". El trámite concede un plazo de diez días al consistorio para formular alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos.

Por su parte, el portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha insistido en que el proyecto para convertir Santa Clara en el Centre Raimon d'Activitats Culturals sucita a su partido "muchas dudas" porque, a su juicio, hay otras prioridades. Sanchis defendió la alternativa de dar espacio a los fondos del cantautor en Sant Domènec.