¿Alguna radio para sintonizar la pirenaica?

Escribo este artículo cuando la luz brilla por su ausencia, y nunca se había producido una situación de estas características en este país. Intentando buscar información por todas partes, sin apenas wifi, con una lentitud que exaspera y con el convencimiento cada vez más claro de que ya hemos traspasado la barrera de la lógica, para adentrarnos en un mundo globalizado excesivamente peligroso, y estamos jugando peligrosamente a romper moldes de lo que se entiende por normalidad. Normalidad es que se caiga el sistema eléctrico y estemos perdidos sin encontrar una salida justa y equitativa donde podamos reanudar una vida normal. Veremos mañana que ocurre en los supermercados y tiendas. ¿Desaparecerá el papel higiénico? ¿Habrá suficientes packs de pilas para todos?. ¿Llegaran linternas para la gran demanda y alguna radio donde intentar sintonizar la “pirenáica” que nos salve del aislamiento?. ¿Arrasará el agua mineral con esos maravillosos lotes de 6 botellas de plástico de dos litros cada una?.

La respuesta mañana (por el martes) a primeras horas de la mañana. No daré fe de ello, simplemente lo escribo ahora en plena consciencia, mirando la ventana por donde se cuela un fantástico atardecer del dia de “Sant Vicent” y en las playas se vuela el “catxirulo”. No llega todavía la operación retorno y miedo me da comenzar a contemplarlo y sentirlo seguramente sin luz. El espectáculo puede ser dantesco.

Y en la búsqueda de esa información me llega el hecho de que La Rioja, Madrid, Andalucía, Murcia, Extremadura y Comunitat Valenciana han pedido al gobierno central que asuma el mando del nivel 3 de emergencias. Es decir, la protección civil. Entre los peticionarios estamos los de aquí, porque parece ser que ha despertado el sentido común. Mazón ha mandado mensajes subliminares entre sus subalternos, y sus medios de comunicación, de que está para lo que haga falta. ¿De nuevo en el Ventorro? No seamos malos. Solo faltaría que en el día del patrón se estuviese dando una comida de esas que hacen época y preparándose las correspondientes excusas para contradecirse otro millón de veces sobre su paradero el día de la barrancada loca de hace seis meses. Y apareció, sobre las seis de la tarde para buscar la luz, dejando atrás por un rato las preguntitas de donde estaba el día de la Dana. Las paredes del Ventorro ocultan sabrosos secretos que pronto o tarde verán la luz, pero el presidente tenía que escribir sobre la pared blanca e inmaculada lo que pasó aquella tarde.

En la carretera de Barcelona, en el cruce donde se parte la autovía para dirigirse a Catalunya o Teruel, existe desde tiempos inmemoriales una gasolina-club-hostal con el sugestivo nombre de París. Por la noche las luces de neón alumbran los alrededores en ese mágico lugar donde podrían convivir perfectamente la Bella Durmiente y Peter Pan al mismo tiempo. Además, un cartelito llama la atención cuando asegura a los conductores que tienen habitaciones para siestas, al módico precio de 20 euros. No dice el rato que puedes ocupar la estancia, pero no debe ser muy corta, al menos para que pueda dar tiempo a la siesta y algunos momentos de amor y sexo si se tercia.

Pues eso, que aquí seguimos sin luz. Mi ordenador me avisa que me queda escasa batería , y que no podré mandar el artículo hasta que no se recupere la normalidad bien entendida, aunque es difícil adivinar lo que significa eso, pero el atardecer corre muy deprisa y lo que vendrá es todo un misterio. Y Mazón más vale que se esconda como nos tiene acostumbrados desde hace seis meses. 180 días de mentiras. A ver quien lo supera, dicen desde la Pirenaica.