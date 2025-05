El Ontinyent 1931 y el Atzeneta se despiden de sus aficiones con una victoria

Último partido en casa para los representantes valldalbaidenses en la Tercera Federación. Una jornada sin nada en juego para los de la Vall d’Albaida, pero sí para sus rivales, Castellón B y la Vall de Uxó que se encuentran inmersos en conseguir objetivos en la zona alta de la clasificación. Jornada unificada, todos los partidos se disputaron el domingo a las 18 horas. Los dos equipos de la Vall se despidieron de sus aficiones con un triunfo.

El Ontinyent 1931 celebra uno de los goles frente al Castellón B. / Ontinyent 1931 CF

El Clariano de Ontinyent, con un ambiente para disfrutar del buen fútbol, sin la presión de la salvación que consiguió la semana anterior, recibió al filial orellut en plena lucha por el campeonato liguero. El Ontinyent 1931 salió al verde con ganas de dar una alegría a su afición y Pablo Francés fue el primero en buscar portería y poco después el peligro lo creaba Víctor Revert. En el minuto 35, Víctor Revert, en una de sus mejores versiones, asistió a Iván García que abría el marcador (1-0). La reacción de los de Pablo Hernández fue inmediata y desde los 11 metros Segura empataba el encuentro (1-1). Aún habría tiempo para más antes de pasar por los vestuarios y Alcira le daba la vuelta al marcador (1-2) ante un Ontinyent 1931 que estaba tocado. A los de Roberto Bas les sentó muy bien el paso por los vestuarios y disfrutó de una doble ocasión de las botas de Pedro y Pablo Francés en el inicio de la segunda parte. En el minuto 70 los blanc-i-negres dibujaron una buena jugada que terminó con un centro de Rafeta y el remate de Pedro para empatar el encuentro (2-2). El conjunto castellonense, necesitado de la victoria, pudo volver a adelantarse en el marcador, pero de forma inexplicable, la contra que finalizó Nico Font no cogió portería. El Ontinyent 1931 consiguió darle la vuelta al electrónico con Steven asistiendo a Pablo Francés que ponía el tercero (3-2). Iván García tuvo el cuarto gol en sus botas, pero no pudo convertirlo. El uruguayo insistió y dibujó un bonito pase para Pablo Francés, que hizo el póker de su equipo (4-2). Con el Castellón totalmente volcado, el Ontinyent 1931 montó una contra perfecta para que Pedro pusiera la manita en el Clariano (5-2). Los de Roberto Bas se despiden de su afición regalándoles un bonito partido y una victoria.

A pocos kilómetros, en Atzeneta d’Albaida se disputaba el encuentro entre el equipo de Frangi y la Vall de Uxó. Un duelo donde los locales querían dar una buena imagen ante su gente y los castellonenses entrar en puestos de promoción de ascenso. Los locales fueron los primeros en intentarlo y Víctor Segura, con un lanzamiento escorado, hizo intervenir al guardameta para evitar el gol. Mucho respeto entre ambos equipos, lo que impedía ver ocasiones claras de peligro. En el minuto 25 el colegiado señaló un penalti claro para los de Descalzo. Desde los 11 metros ejecutó Morón, que se encontró con Alejandro Ramos, que detenía la pena máxima. Tan solo 3 minutos después, Morón, jugador de la Vall de Uxó, relamía sus heridas abriendo el marcador (0-1). El Atzeneta buscó el empate con una buena jugada por banda derecha que no encontró rematador y los visitantes respondieron con una contra que no finalizaron con acierto. El conjunto taronja disfrutó de la última ocasión de la primera parte sin fortuna. El Atzeneta salió en la segunda parte con insistencia buscando el empate, pero sin remates certeros. Se sucedieron las ocasiones para los locales, pero los castellonenses amarraban el resultado, conscientes de su importancia para conseguir su objetivo. Superado el ecuador del segundo tiempo, el Atzeneta era quien más lo intentaba, pero a la contra Castaño ponía el segundo gol en el electrónico (0-2). Los de Frangi no bajaron los brazos y, en el minuto 89, tras un buen centro de Botía, Fer recortaba distancias en el marcador (1-2). El gol dejó muy tocados a los visitantes y, en una acción a balón parado del Atzeneta, el defensor de la Vall de Uxó Año, empataba el partido con un autogol (2-2). El conjunto taronja aprovechó la inercia positiva y Fer sorprendió al guardameta con un lanzamiento lejano que supuso el tercer gol y la remontada para los suyos (3-2). El Atzeneta se despide esta temporada del Regit con buenas sensaciones y ofreciendo a sus aficionados una victoria.