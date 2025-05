Cruce de reproches en Xàtiva por la financiación de los servicios sociales

El Partido Popular de Xàtiva ha acusado de "hipocresía" al equipo de gobierno y la concejala de Bienestar Social, Xelo Angulo, por recriminar a la Generalitat la "infrafinanciación" derivada del nuevo contrato-programa de Servicios Sociales 2025-2028, que, según el ejecutivo local, es deficitaria para costear los diferentes programas de atención en marcha.

Los populares, en cambio, han salido en defensa de la Conselleria de Servicios Sociales y defienden que dicho contrato-programa "ha sido incrementado un 4% respecto al anterior, lo que supone más de 90.000 euros adicionales para la ciudad". “Denunciar recortes cuando en realidad se recibe más dinero es una cortina de humo para tapar su nefasta gestión. No falta financiación: lo que falta es capacidad de gestión”, ha afirmado el portavoz del PP, Marcos Sanchis.

El contrato-programa es un instrumento que articula la financiación de los servicios sociales municipales mediante acuerdos plurianuales con la Generalitat Valenciana. Su objetivo es asegurar una red de atención estable y suficiente en áreas clave como inclusión, salud mental, dependencia, atención a mayores y familias vulnerables. A través de este contrato, el ayuntamiento recibe fondos finalistas que debe gestionar, ejecutar y justificar correctamente.

El Partido Popular ha puesto el foco en la devolución de cerca de 1 millón de euros en ayudas no ejecutadas vinculadas a servicios sociales en 2023 y 2024 para manifestar que "lejos de estar infrafinanciado, el gobierno socialista ha sido incapaz de gestionar correctamente los fondos recibido"

“Estamos hablando de más de un millón de euros tirados a la basura mientras hay familias, personas mayores, en definitiva personas vulnerables en Xàtiva, que no reciben la ayuda que necesitan. Es una auténtica vergüenza”, ha declarado Sanchis.

Desde el PP de Xàtiva se acusa al gobierno de Cerdà y Angulo de "lanzar una campaña calculada de victimismo político, tratando de desviar la atención de la ciudadanía con falsos ataques a la Generalitat mientras ocultan su propia incompetencia para ejecutar las ayudas sociales". “No pueden seguir culpando a otros cuando devuelven dinero por no justificarlo, por no contratar personal o por descoordinación interna. Si no pueden gestionar, que se aparten”, ha afirmado Sanchis.“La verdadera infracción aquí no es la supuesta infrafinanciación, sino la ineficiencia del gobierno local, que está dejando sin protección a los colectivos más vulnerables”, ha agregado el portavoz popular, que exige que se asuman "responsabilidades políticas" y se "tomen medidas urgentes para evitar que se sigan perdiendo fondos públicos destinados al bienestar social".

Angulo: "Prefieren dar la razón al Consell que ponerse junto a la gente más vulnerable"

Por su parte, la regidora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva Xelo Angulo, ha salido al paso de la última nota del PP para insistir en que el contrato-programa planteado por la conselleria "es insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudad".

"Este documento lo tendríamos que haber tenido firmado con la Generalitat a partir del 1 de enero porque el anterior contrato acababa el 31 de diciembre. Llevamos intentando hablar con el gobierno de Mazón todo el año sin resultados. Estamos en mayo y, en los últimos plenos, el equipo de gobierno ha solicitado colaboración por parte del Partido Popular de la Ciudad. Se han votado varias iniciativas y mociones para que la Generalitat enviara el documento para financiar los servicios sociales, tal como se hacía con el gobierno del Botànic", ha apuntado Angulo.

La regidora constata que "en los dos últimos plenos, el Partido Popular de Xàtiva ha votado en contra de las propuestas porque prefieren darle la razón al PP y a Mazón que ponerse junto a la gente más vulnerable de la ciudad y en contra también de la financiación necesaria para pagar profesionales que atienen los usuarios cada día. En contra también, por ejemplo, de la financiación necesaria de un centro como el Centro Pérez Bruschetti que en estos momentos el gobierno de la Generalitat ha propuesto una financiación que es deficitaria en más de 258.000 euros".

Angulo muestra su preocupación: "qué pretende el PP de Xàtiva dándole la razón al PP de Mazón? Que no haya médico, que no haya servicio de enfermería, servicio de transporte para ajustarnos a esta financiación errónea que han propuesto y que es deficitario? Este centro atiende muchos usuarios que son personas mayores con Alzheimer u otras demencias y que ayuda a tener una mejor vida tanto a los usuarios como sus familias".

Finalmente, la regidora manifiesta que "nos resulta incomprensible que el PP de Xàtiva y Marcos Sanchis prefieran darle la razón al presidente del Ventorro que sumarse al equipo de gobierno para atender mejor los servicios sociales que la gente vulnerable de nuestra ciudad necesita".

El PSPV invoca los informes técnicos

El Grupo Municipal Socialista de Xàiva también ha querido responder a la nota del Partido Popular de Marco A. Sanchis denunciando que este "ha optado para ponerse del lado del gobierno autonómico de Mazón y Vox, en lugar de defender las necesidades sociales de nuestra ciudad".

"Es completamente falso que se haya dejado de atender los servicios para las personas usuarias. Que el contrato programa no llega a cubrir las necesidades reales de la ciudad es una realidad basada en informes técnicos del Ayuntamiento de Xàtiva. De hecho, después de analizar en detalle la documentación remitida por la conselleria, los técnicos municipales del área social van identificando varias cuestiones que requieren revisión urgente para garantizar una prestación adecuada de los servicios a la ciudadanía. Por eso lo reclamaron ante la Generalitat, y a estas alturas todavía no se ha obtenido una respuesta a todas las cuestiones planteadas", subrayan los socialistas.

"Frente a esto, el PP de Marco A. Sanchis, en lugar de apoyar la exigencia de una financiación justa y suficiente para los servicios sociales municipales, prefiere enaltecer una política que pone en riesgo el bienestar de centenares de personas usuarias y trabajadoras del sistema público de atención social. En el caso del Centro Pérez Bruschetti, esta infrafinanciación se sitúa cerca de los 300.000 euros", continúan desde el PSPV.

"La lealtad de Marco A. Sanchis y el PP de Xàtiva está con el gobierno autonómico del PP y Vox y así se demuestra en hechos tan graves como votar en contra de dos mociones que reclamaban la mejora de la financiación de los servicios sociales y que no se revocara la delegación de competencias de la reforma de la Attilio Bruschetti, una necesidad imperiosa para un centro que es un referente de la Educación Pública en nuestra ciudad", inciden en un comunicado.

"Marco A. Sanchis y el PP no están a la altura de la oposición que necesita una ciudad como Xàtiva. Nuestra ciudad necesita una oposición que ponga por ante las necesidades reales de la ciudadanía a los intereses del peor presidente de la historia de la Democracia, un presidente como Mazón que se esconde de la ciudadanía y que está dominado por Vox. Lanzamos una pregunta a Marco A. Sanchis: ¿Qué será lo siguiente? Defender la gestión de Mazón durante la dana?", apostillan los socialistas.