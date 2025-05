Una dependiente espera un año y medio para una plaza en una residencia de la Canal

Casi un año y medio está esperando una dependiente una plaza en la residencia La Saleta de Anna, tras presentar el 8 de enero de 2024 la solicitud pidiendo el servicio de atención residencial en este centro de la localidad de la Canal de Navarrés. La afectada, con un grado 2 reconocido, todavía no ha recibido respuesta de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, más de un año después. Ahora recibe una prestación económica por cuidados en el entorno familiar, una ayuda para la que también solicitó una adecuación del importe, ya que el que percibe no cubre los cuidados que recibe y tiene que pagar ese servicio que recibe de una auxiliar a domicilio. La conselleria tampoco ha atendido esta solicitud para incrementar la ayuda para que se ajuste a la cuantía de la prestación que recibe del grado 2 reconocido. La mujer vive sola y necesita ayuda de una auxiliar a domicilio para su cuidado personal y de la casa, una auxiliar que acude diariamente y que la afectada paga de sus ahorros, al no ser suficiente la prestación que recibe.

Ante el retraso en la respuesta de la conselleria, la afectada recurrió al Síndic de Greuges, exponiendo la demora tanto en la adecuación de la prestación económica por los cuidados en el entorno familiar, así como en la plaza en la residencia de Anna. El pasado 10 de marzo el Síndic, Ángel Luna, solicitó a la Conselleria de Servicios Sociales un informe sobre el expediente de esta dependiente. El defensor del pueblo valenciano pedía al departamento autonómico que detallara en qué punto se encuentra el expediente de dependencia de esta afectada, así como los motivos del retraso en resolver la adecuación de los importes de la prestación que recibe y la fecha prevista para resolverlo y abonarle los atrasos que le correspondan. También pide a la conselleria que exponga los motivos de la demora en atender la nueva preferencia de la dependiente, el servicio de atención residencial en la Residencia La Saleta de Anna. El Síndic también requiere conocer qué puesto ocupa la dependiente en la lista de espera de una plaza en esta residencia, así como, si no se dispone de plaza pública en este centro, si la conselleria le ha ofrecido la prestación vinculada de garantía (una iniciativa que se ofrece a los dependientes que han pedido una plaza pública en una residencia y la Generalitat, al no disponer de dicha plaza en un radio de 20 km respecto al domicilio de la persona usuaria, la ofrece como medida sustitutiva de la plaza en la residencia, hasta que haya sitio). En el informe solicitado, el Síndic también pide a la conselleria que especifique la fecha prevista para atender la solicitud y resolver el nuevo PIA (Programa Individual de Atención) de la interesada.

La residencia de Anna en una imagen de archivo. / Perales Iborra

El departamento que dirige la consellera Susana Camarero no ha aportado este informe en el plazo de un mes, tal como requiere el Síndic, que afea a la administración autonómica los incumplimientos en este caso. Luna censura que la conselleria ha incumplido la obligación de adecuar los importes de la prestación por cuidados en el entorno familiar al nuevo grado reconocido, el grado 2, que se le aprobó el 25 de marzo de 2024. También ha incumplido el plazo de seis meses para resolver la nueva preferencia presentada por la interesada, solicitando el servicio de atención en la residencia de Anna. Además, si no se dispone de plaza pública en este centro, la conselleria tampoco habría cumplido su obligación de ofrecer la prestación vinculada al servicio de atención residencial de garantía.

El Síndic reclama que se resuelvan “sin más dilación” las peticiones de la dependiente.