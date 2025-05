Fran Bas, médico de profesión y en "Sueños de libertad"

Hay veces en las que la vida te pone en un sitio especial. Es lo que le ocurre hoy al actor Fran Bas (Enguera, 1985) que debutará en el capítulo 300 de la serie "Sueños de libertad" con un papel en el que emula a un médico, su profesión real.

Bas ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que de momento ha grabado para estar presente en unos pocos capítulos: "Es una participación en cuatro o cinco capítulos de la serie, que es lo que he grabado. En principio, no sabemos si hay previsión de que la presencia del personaje se alargue".

El intérprete nacido en Enguera es hijo del personaje del doctor Herrera, también médico en la historia de ficción: "Mi personaje viene de Italia para intentar resolver conflictos del pasado. Es médico como su padre. Todo es bastante coincidente".

"Es la primera vez que interpreto a un médico, que es mi profesión real. Y es mi primer proyecto en televisión nacional. De momento he hecho mucho teatro, pero es la primera vez que participo en una serie de ficción", ha comentado.

Consultado por cómo ha accedido al programa, Bas ha explicado que todo ha sido a través de un casting: "He estudiado arte dramático en Madrid, he estado mucho tiempo en Ibiza. La carrera se orienta al teatro, pero luego hice un máster de interpretación con cámara. Ahí conoces a profesores y haces relaciones también", ha expuesto.

Obra "Loosers"

A su vez, Bas participa actualmente en la función de teatro "Losers" que se puede disfrutar en la sala La Escalera de Jacob de Madrid en la actualidad: "Estamos en cartelera. Posiblemente, llevemos la obra a otros sitios de fuera. Yo me vine a madrid a estudiar arte dramático. Soy médico de profesión, también me formé en Ibiza en teatro. De momento, he compaginado ambas profesiones, nunca he dejado la medicina al 100 %. Me licencié en medicina y luego me especialicé en Medicina Interna", ha apostillado. Ahora, encarnará a un médico en una serie de televisión.

El propio Ayuntamiento de Enguera ha compartido la noticia sobre el debut del actor nacido en la localidad de la Canal de Navarrés en redes sociales: "Hoy sale Francisco Bas Sanchis en la serie de Antena 3 SUEÑOS DE LIBERTAD, que comienza a las 15:45 h. de la tarde. ¡No os perdáis la actuación de nuestro enguerino!", comentan desde el consistorio.