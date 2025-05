El juzgado que lleva la violencia de género en Ontinyent suspende actividad por falta de jueces

El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Ontinyent, que asume los casos de violencia de género del partido judicial, se encuentra sin juez desde que, el pasado 25 de abril, la titular de este órgano -como avanzó este diario- dejó la plaza para marcharse a Castellón en un concurso de traslados. Han pasado 11 días y el puesto continúa vacante, a la espera de ser cubierto.

En un principio, estaba previsto que este miércoles 7 de mayo la plaza pudiera ser ocupada por una jueza sustituta, según la información trasladada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Sin embargo, los profesionales de la Justicia de Ontinyent han sido informados este martes de que, finalmente, la jueza que iba a asumir esa función cogió la baja ayer lunes y, como no hay más jueces en la bolsa que puedan ocupar la plaza, de momento va a continuar vacante.

De momento, todas las actuaciones procesales del juzgado de instrucción nº3 de Ontinyent han quedado suspendidos sine die, salvo las que se consideren estrictamente necesarias, siendo realizadas por los otros tres jueces con plaza en el partido judicial, que ya de por sí no dan abasto con el trabajo que tienen acumulado en sus juzgados. Los profesionales consultados califican la situación de "insostenible y vergonzosa" por los perjuicios asociados tanto a los trabajadores como a la ciudadanía que demanda el servicio.

Como informó este diario a finales de marzo, los cuatro juzgados de primera instancia e instrucción de Ontinyent terminaron 2024 con 4.288 asuntos pendientes de resolver, un 47% más que al cierre de 2023. La situación de sobrecarga que registran especialmente los juzgados nº1 y 4 de Ontinyent motivó una reciente inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se desarrolló a principios de febrero.

La última estadística oficial revela que la sede judicial de la Vall d'Albaida ha experimentado incrementos del 48,4% en las tasas de pendencia (el cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo) y del 16,9% en las tasas de congestión (la relación entre la suma de los casos pendientes por resolver más los nuevos casos que han entrado en el sistema judicial a lo largo del año, dividido por los casos resueltos).

Sin solución a las goteras

Por otra parte, el pasado 10 de abril cayó un falso techo de la oficina del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales (SCPG) de los juzgados de Ontinyent sobre una zona de trabajo con un escritorio y una máquina fotocopiadora. Por fortuna, en el momento del colapso no había funcionarios trabajando en la sala, por lo que no hubo que lamentar daños personales.

Las persistentes lluvias del mes de marzo y la falta de mantenimiento ya habían provocado goteras y habían extendido las manchas de humedad y moho por todo el techo del servicio, ubicado en la Avenida Conde de Torrefiel.

Casi un mes después de aquel episodio, las actuaciones de la administración -el servicio depende de la Conselleria de Justicia- para solucionar la problemática han brillado por su ausencia. "Lo único que han hecho ha sido poner humidificadores en las dos estancias, nada más", lamentan las mismas fuentes consultadas.