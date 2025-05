L'entrega dels Premis Sambori anticipa la Trobada d'Escoles en Valencià a Xàtiva

En el marc dels actes de la Trobada d'Escoles en Valencià 2025 que enguany, a la comarca de la Costera, té lloc a Xàtiva, l’organització durá a terme l'acte d'entrega dels Premis Sambori aquest divendres, 9 de maig, a les 18 hores al Gran Teatre de la ciutat. Aquesta entrega de Premis Sambori tindrà lloc abans de la celebració de la Trobada, que serà el proper 17 de maig.

Els premis Sambori de literatura en valencià es convoquen tots els anys i participen alumnes de totes les escoles i instituts de la comarca de La Costera. En aquesta ocasió se celebra la XXVII edició d’aquestos premis. Els treballs premiats han estat seleccionats per jurats formats per docents de tots els centres escolars de Xàtiva. S’han presentat un total de 2.075 treballs, dels quals s’han seleccionat tres per cada cicle d’infantil, Primària i Secundària, així com per alumnat amb diversitat funcional. L’organització destaca l’elevada participació d’alumnes de totes les escoles i instituts de la comarca. 2075 alumnes d’un total de 217 aules, repartides pels més de 45 col·legis i instituts de la Costera. Un total de 157 mestres i professors/es han intervingut d’una manera o altra, com a impulsors de la participació de l’alumnat o com a membres dels jurats. A destacar la participació de la majoria dels centres escolars de la comarca de la Canal de Navarrés en la convocatòria de 2024 i 2025.

Cançó de la Trobada 2025

L’entrega dels premis tindrà lloc al Gran Teatre de Xàtiva en una gala presentada per la professora i periodista Laura Martínez. Com a plat fort de l’acte destaca la presentació de la cançó de la Trobada de Xàtiva 2025. La lletra d’aquesta cançó que duu per títol “La llengua que ens uneix” ha estat elaborada a partir de diverses aportacions de xiquets i xiquetes de les escoles de Xàtiva i la composició s’ha realitzat de la mà dels músics de la Música Vella David Doménech, Maria Montell i Jordi Climent. La interpretarà un cor de 80 xiquets i xiquetes de totes les escoles i instituts de Xàtiva, acompanyat per la Big Band de l’IES Josep de Ribera que, a més, amenitzarà l’acte interpretant diverses peces musicals. També intervindrà amb la cançó oficial de les Trobades un grup d’Aspromivise preparat per la Música Vella.

Junt als premis Sambori de la Costera també s’entregaran els premis corresponents a la Canal de Navarrés de 2024 i 2025. És per això que s’espera una gran assistència de públic a l’acte que inicia una setmana intensa que culminarà amb la celebració de la Trobada el dissabte 17 de maig.