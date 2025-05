El 64% de las aulas que votaron por el valenciano en la Canal solo tendrán enseñanza en castellano

El inicio del proceso de admisión escolar en Infantil y Primaria ha puesto fin a los interrogantes que planeaban entre la comunidad educativa sobre las consecuencias de la consulta de lengua base promovida por la Conselleria de Educación en los centros docentes.

En la Canal de Navarrés, un territorio castellanohablante, van a habilitarse un total de cinco unidades de enseñanza en valenciano el próximo curso: dos en Navarrés, dos en Anna y una en Enguera. Desde la conselleria aseguran que "se ha atendido la demanda de las familias que decidieron votar por el valenciano como lengua base en la zona de predominio castellanohablante".

Lo cierto, sin embargo, es que en cuatro de los siete colegios de la Canal no se va a ofrecer ninguna línea en valenciano a partir de septiembre. En la consulta, las familias votaron mayoritariamente a favor de la enseñanza en esta lengua en un total de 14 cursos de los diferentes colegios públicos existentes la comarca.Pero el resultado de la encuesta no se va a aplicar en el 64,3% de estas unidades, cuyos alumnos impartirán las clases exclusivamente en castellano. En nueve aulas, ambas lenguas empataron en porcentaje de apoyos.

La explicación a esta disyuntiva reside en el hecho de que, con arreglo a la normativa aprobada por la conselleria, se requiere un mínimo absoluto de alumnos que han elegido el valenciano para formar una unidad con esta lengua como base, por más que la proporción a favor de la misma sea claramente superior a la de la línea en castellano.

En el CEIP Juan Lacomba de Chella, donde un 63,6% de las familias del alumnado que cursa 1º de primaria este año y un 71,4% de quienes estudian en 4º de primaria pidieron la enseñanza en valenciano para el próximo curso, no se ha autorizado ninguna unidad. Tampoco en el CEIP Albait de Bolbaite, donde la lengua de Ausiàs March recabó el 60% de apoyos en 2º de infantil y el 57% en 2º de primaria.

La opción del valenciano también fue mayoritaria en dos cursos del CEIP Lluís Vives Quesa (uno de infantil y otro de primaria) y dos cursos del CEIP Los Pinos de Bicorp (ambos de infantil), otras dos localidades que, pese a ello, solo dispondrán de líneas en castellano. En ambos pequeños municipios vecinos hubo un empate técnico entre las dos opciones en seis cursos de primaria y cuatro de infantil, pero el número de votantes fue muy bajo: sumando Quesa y Bicorp hubo 23 electores en la consulta, de los cuales 11 se decantaron por el valenciano.

Unidad en valenciano en Enguera con el 37,5% de apoyos

En el CEIP Jaime Aparicio de Anna, donde el valenciano se impuso en tres cursos de infantil y uno de primaria, la conselleria ha habilitado dos unidades de esta lengua base en 2º y 5º de primaria, una de nueva creación y otra que ya existía. El CEIP José de Calasanz de Navarrés también tendrá dos aulas de valenciano: Infantil de 5 a 6 años y 5º de primaria, mientras que Enguera dispondrá de una línea en 3º de primaria. Pese a que en esta localidad el valenciano no fue mayoritario en ningún curso y apenas contó con un apoyo del 37,5% de las familias vinculadas a dicha unidad, se contabilizan más alumnos y los números dan para habilitar la línea.

Desde el sindicato STEPV ha censurado que "prácticamente no se han creado unidades en valenciano en zonas de predominio del castellano, puesto que no se tiene en cuenta el resultado de la consulta, sino el número de alumnado". "Es la conselleria la que decide si considera que las familias que han votado por el valenciano suponen una demanda “suficiente” como para crear una unidad o no, sin ningún criterio público ni objetivable", afirman. "Las familias que han votado por el valenciano en las comarcas castellanohablantes no tienen prácticamente posibilitados que sus hijos e hijas estudian en valenciano, porque los resultados de la votación no se tienen en cuenta y dependen de la voluntad de la Conselleria de Educación de crear o no unidades en valenciano", insisten desde la organización, que ha animado "a todas las familias y los centros educativos de estas comarcas a protestar por esta situación y reclamar la creación de unidades en valenciano de acuerdo con la demanda".

En el CEIP Lluís Vives de Quesa ya vaticinaban este escenario hace un mes. "Es un poco complicado de entender que no tengamos línea en valenciano", señaló a este diario el director del centro, Josep Canet. En Bolbaite, la dirección también advirtió de que no disponer de unidades en valenciano "no sería acorde a los resultados que han pedido las familias", mientras que en Chella lamentaban la pérdida de horas en valenciano. "Hasta ahora lo teníamos muy bien y la gente estaba contenta, porque había unas horas de valenciano en infantil y en primaria unas asignaturas elegidas por el consejo escolar. Ahora nos quedaríamos peor y solo se daría en valenciano la asignatura de esta lengua", pronosticaron.

En el conjunto de la Canal, en la consulta un 68,54% de los votos contabilizados en los centros docentes aspotó por la enseñanza en castellano