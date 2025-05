Un Atzeneta sin aspiraciones visita al Castellonense que puede ser campeón de liga

Última jornada del campeonato regular de liga de Tercera Federación. Jornada unificada en todos aquellos partidos donde el resultado puede influir en los puestos de descenso o en los puestos de promoción de ascenso y el campeonato liguero. El Ontinyent 1931 visita al Soneja, dos equipos sin aspiraciones y que avanzan la disputa de su encuentro a la jornada del sábado. Por su parte, el Atzeneta, que ya no se juega nada, visita al Castellonense. Los de la Ribera, con el playoff asegurado, podrían conseguir en esta última fecha el campeonato liguero.

El Ontinyent 1931 en el partido de la pasada jornada frente al Castellón B. / Ontinyent 1931 CF

Los de Roberto Bas jugarán el último duelo de la temporada, el sábado a las 16:30 horas, contra el Soneja. El partido estará dirigido por José Ortiz Montesinos, asistido en las bandas por Pablo Algaba Sales y Néstor Ribes Barrera. Duelo entre dos equipos que no tienen ninguna aspiración deportiva. El Ontinyent 1931, hace dos jornadas que consiguió la salvación matemática tras una temporada de sufrimiento, coqueteando con la zona roja de la clasificación. Los blanc-i-negres, tras quitarse la presión, se despidieron del Clariano goleando al Castellón B (5-2). Un duelo que durante la semana ha dado mucho que hablar por una reclamación de los albinegres por alineación indebida de los de la capital de la Vall d’Albaida. Los de Pablo Hernández reclamaban, tal y como se refleja en el acta, que participó Diego Cambra, que se encontraba sancionado, pero que en realidad fue Chimo Reig quien participó en el encuentro, sin tener su licencia activada en este encuentro. El Ontinyent 1931, por su parte, defendía que al final del encuentro se le hizo saber en todo momento al colegiado el error. Finalmente, el juez de competición ha resuelto a favor del Ontinyent 1931, exponiendo que los hechos denunciados no son constitutivos de alineación indebida, pero imponen una sanción de dos partidos para su delegado. Por su parte, el Soneja llega al duelo con dos puntos de ventaja sobre los de Roberto Bas, pero sin opciones de alcanzar el playoff. Los de Ramón Llopis no han cuajado un buen final de temporada y llegan tras perder frente al Atlético Levante (3-0). Partido sin nada en juego, partido para disfrutar de los últimos minutos de liga.

El Atzeneta llega a la última cita de la temporada sin aspiraciones deportivas. Visita el domingo a las 18 horas al Castellonense. La contienda estará dirigida por Víctor Moreno Soler, asistido en las bandas por Diego Gómez Tarancón y Vicente Martínez Lujan. Los de Fran Giménez han cuajado un final de liga muy positivo, perdiendo tan solo un partido de los últimos cinco disputados. La semana pasada vencieron a la Vall d’Uxó (3-2) dándole la vuelta al encuentro en los últimos minutos. El conjunto taronja será este fin de semana uno de los jueces de la competición. El equipo de Iñaki Rodríguez ha cuajado una magnífica temporada y tienen los playoffs asegurados matemáticamente. Tras su victoria la pasada jornada frente al Jove Español (0-2) colideran la clasificación junto a la Nucía. Los de la Ribera pueden campeonar en el caso de empatar o ganar y que la Nucía pierda su encuentro. Los alicantinos, dirigidos por el setabense Berna Ballester, se enfrentan al Benidorm que juegan su última bala para eludir el descenso. Un partido de máxima tensión en l’Almená, entre dos equipos que empataron en el Regit (1-1).