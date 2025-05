El Olímpic cierra la temporada ante un Tavernes que se lo juega todo

El Olímpic cierra la temporada este sábado en La Murta contra el Tavernes (18 h). Matemáticamente el equipo de Xàtiva no tiene opciones de promocionar por el ascenso a la Tercera RFEF, sin embargo, el rival se lo juega todo en este partido: puede salir de Xàtiva con el ascenso, clasificados para la Promoción o incluso fuera de ella. Será Día del Club y los socios pagarán 5 euros, 10 € los no socios.

El club setabense espera una destacada asistencia de aficionados y aficionadas visitantes. Los de Xàtiva no se lo van a poner fácil. En la previa, el entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, ha manifestado que los jugadores “creo que son conscientes de todo lo que han hecho y tienen mucha ilusión en acabar la temporada sumando cinco victorias consecutivas y en casa”. Y además ha añadido que “no me gusta perder a las canicas y además vista la dinámica del equipo, somos el que más puntos ha conseguido en la segunda vuelta”.

Como ya hizo ante l’Olleria, toda la plantilla está convocada, solo está descartado Álex Tormo por sanción. No ha mostrado una especial preocupación por el rival, “ellos no van a cambiar mucho, los conocemos, pienso más en mi equipo, me preocupa más cómo vamos a salir nosotros que ellos, que se juegan la vida”, ha declarado el técnico. También su plena confianza con el grupo pues “se han dado cuenta de que están trabajando bien, sumando puntos, dominando los partidos, defendiendo en bloque. Muchas cosas positivas, y al final genera confianza y motivación y nos contagiamos unos a otros”.

Pese a ser Día del Club y no poder optar a promocionar, Rueda confía en la asistencia de la afición local “como reconocimiento a los jugadores por lo hecho, sería muy bonito que estuvieran en La Murta”. La directiva tiene previsto abonar las nóminas de abril y mayo. Tras el partido plantilla, cuerpo técnico y directiva compartirán una cena. Rueda ha adelantado que la próxima semana habrá ya noticias de la siguiente temporada, y que “estoy muy a gusto en el Olímpic, sino no llevaría siete temporadas”.

L’Olleria y Benigànim

El Benigànim cerrará la temporada recibiendo este sábado a las 18 horas al CD Dénia, en un partido en el que los de la Vall d’Albaida, con opciones de promoción, buscarán una victoria que les asegure el play-off. L’Olleria jugará a la misma hora, las seis de la tarde del sábado, en el campo del Independiente Alicante. Los de la Vall d’Albaida, décimos en la tabla, con la permanencia asegurada, no se juegan nada en esta última jornada liguera.