¿Por qué ha bajado la participación en el Decideix Xàtiva?

Después de siete años, el Ayuntamiento de Xàtiva ha retomado en este 2025 la maquinaria de los presupuestos participativos para que la ciudadanía pueda elegir el destino de 300.000 euros en materia de inversiones y gasto corriente. Once de las 31 propuestas sometidas a consulta ciudadana han sido finalmente seleccionadas para ser ejecutadas hasta el año que viene.

En la fase final de las votaciones podían participar todas las personas empadronadas en la ciudad mayores de 16 años. Sin embargo, solo han ejercido ese derecho 603 vecinos y vecinas de Xàtiva. La cifra de votantes se sitúa notablemente por debajo de la registrada en las anteriores ediciones del Decideix Xàtiva celebradas en 2017 y 2018. En la primera convocatoria participaron más de un millar de personas, mientras que en la siguiente lo hicieron alrededor de 900. En otras capitales comarcales donde el proceso está muy asentado, como es el caso de Ontinyent, 4.383 personas votaron las propuestas ganadoras del “Ontinyent Participa 2025", aunque también se ha experimentado un descenso de la implicación vecinal.

El regidor de Participación, Hèctor Cuenca, subraya el condicionante que supone haber recomenzado de cero con el Decideix Xàtiva después de siete años sin convocarse en la ciudad. Además, el edil hace hincapié en que, en sus primeras ediciones, el clima general que se respiraba era más propicio a la participación ciudadana y a este tipo de iniciativas, que resultaban muy novedosas. A nivel asociativo, se percibe cierta pérdida de fuelle y una energía movilizadora más bien reducida, no solo en Xàtiva sino en otros muchos municipios. El edil también aprecia un cierto desencanto hacia la política y las instituciones que se ha acrecentado desde la pandemia, con lo que cuesta más despertar la ilusión ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de proponer y votar las iniciativas que consideran más prioritarias. Llama la atención que quienes menos han participado en la iniciativa han sido los jóvenes en la franja de edad de 18 a 25 años.

"En Ontinyent ha trascendido más, porque se ha estabilizado después de muchos años. Llevan una década con los presupuestos participativos y ya es algo que se ha institucionalizado", incide Cuenca. Otra de las claves que apunta el concejal es que, en la anterior edición del Decideix Xàtiva, dos de las tres propuestas ganadoras no llegaron a materializarse. "Eso genera desencanto", reflexiona el edil.

Para que esto no vuelva a ocurrir, el Ayuntamiento de Xàtiva ha reformulado las bases de la convocatoria con el objetivo de que los proyectos a votación y finalmente seleccionados sean ejecutables en el corto plazo de forma más sencilla. Además, en lugar de solo tres propuestas como antes, los ciudadanos han podido elegir hasta cinco (tres relacionados con inversiones y dos con gasto corriente). "Después de tanto trabajo, de mover a tanta gente para hacer campaña, de organizar los talleres participativos y de reunir más de 50 propuestas originalmente (luego 31 pasaron el corte hasta la fase final de votación), no tiene mucho sentido que solo salgan tres propuestas", ahonda Cuenca.

En esta ocasión, las iniciativas ganadoras de gasto corriente "son más fáciles de ejecutar", mientras que las de inversiones atañen a licitaciones "no muy grandes" que pueden tramitarse mediante contratos menores, sin tener que esperar a grandes licitaciones que se alargan en el tiempo. "Esperamos poder agilizar todo el proceso", subraya el concejal de Participación. Por otra parte, el Decideix Xàtiva tiene ahora carácter bienal, lo que permite planificar mejor y presupuestar las partidas correspondientes de cara al ejercicio de 2026. Eso implica que la siguiente convocatoria de presupuestos participativos debería lanzarse en 2027, año electoral, aunque aún no está claro si se celebrará en ese ejercicio. "Habrá que valorar si supone hipotecar a la futura corporación", incide Cuenca, que en cualquier caso ha valorado "muy positivamente" el funcionamiento del proceso de este año, así como la participación de la ciudadanía. "Es una gran oportunidad para retomar la organización de este tipo de experiencias participativas", ha señalado.

De las 603 personas han ejercido su derecho a voto, 403 han participado a través de la plataforma digital habilitada, mientras que 200 lo han hecho de forma presencial en los diferentes puntos físicos repartidos por la ciudad. De los votos emitidos, 284 corresponden a hombres y 319 a mujeres. En cuanto a la representación de los diferentes segmentos de edad, el grupo más numeroso ha sido el de 36 a 50 años (32,7%), seguido por los de 51 a 65 años (27,5%) y mayores de 65 años (18,1%). Los jóvenes de 16 a 25 años han representado un 8,6% del total de participantes.