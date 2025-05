El Olímpic y el Benigànim cierran la liga con victoria y los de la Vall jugarán la promoción

La Murta vivió este pasado sábado una tarde intensa con ambiente de playoff, aunque el Olímpic, ya sin opciones de ascenso, dejó claro que su mirada está puesta en la próxima temporada. Lo hizo con una victoria rotunda por 3-0 frente a un Tavernes que llegaba con aspiraciones y una afición mayoritaria en las gradas, pero que se marchó sin celebración.

El Olímpic tras la victoria ante el Tavernes, el sábado en la Murta. / CD Olímpic

El entrenador local, José Manuel Rueda, valoró positivamente el trabajo del equipo de Xàtiva y subrayó la evolución mostrada: “La segunda parte sí que ha sido más lo que estábamos buscando. Hemos salido con otra energía”. Destacó además la valentía de sus jugadores con balón, la intensidad tras pérdida y el compromiso de todo el grupo: “Los que entrenan bien y se lo merecen pueden entrar en cualquier momento. Esa competitividad interna nos está haciendo crecer”.

Aunque no se logró el objetivo del playoff, Rueda insistió en que este final de temporada es solo un paso más hacia un proyecto ambicioso: “Esto no es una derrota, es parte del camino. Ya estamos pensando en construir un equipo aún más competitivo para el próximo curso”. También expresó su deseo de continuar: “Estoy muy contento. Por ambición y por proyecto, me gustaría seguir”.

El Tavernes empezó fuerte y creó peligro en los primeros minutos, pero el Olímpic se asentó y fue ganando control. Tras el descanso llegaron los goles: Aarón, de penalti en el 53’, abrió el marcador, y Migue Aracil firmó un doblete en el tiempo añadido. El rival acabó desbordado, con su técnico expulsado y sin opciones de ascenso. Rueda valoró muy positivamente el encuentro, especialmente por la reacción de su equipo en la segunda mitad: “Hemos ajustado algunas cosas en el descanso y el equipo ha salido con otra energía, otra sintonía”.

Con esta victoria, el Olímpic ha sumado cinco triunfos consecutivos y ha reafirmado su crecimiento competitivo en el tramo final de temporada. Antes del partido, el Infantil A del Olímpic fue homenajeado por los dos equipos, que le hicieron un pasillo de honor, tras proclamarse campeón de su grupo en Segunda Regional y haber logrado el ascenso antes de la finalización del campeonato. También hubo reconocimiento de sus compañeros para Mauro Melo, tras dos temporadas en el club de Xàtiva. Presenció el partido el concejal de deportes, Vicent Lluch.

L'Olleria en el partido contra el Independiente Alicante, el pasado sábado. / CFI Alicante

Promoción del Benigànim

La victoria del Olímpic ante el Tavernes de la Valldigna, que era el líder antes de la última jornada de liga, ha beneficiado al Benigànim, que tras su victoria frente al Dénia, supera a los de la Safor en la tabla (empatados a puntos) y disputará la promoción de ascenso a Tercera RFEF. La derrota del Novelda ante el CD Thader también ha beneficiado al conjunto “ganxut”.

El Benigànim CF ha completado una gran temporada en la Lliga À Punt Comunitat, su primera en la categoría, donde ha finalizado tercer clasificado, con 54 puntos y jugará la promoción de ascenso a Tercera Federación. Los de Enrique Álvarez llegaban al último encuentro de la liga con opciones de playoff, que pasaban por ganar su partido contra el Dénia y esperar que los resultados de sus inmediatos rivales les favoreciera. El Benigànim vivió una jornada histórica, las dos condiciones se dieron. El Benigànim se imponía por la mínima a los de la Marina Alta, con un gol de Balbastre que daba ilusiones al equipo a la espera de la conclusión del resto de partidos de la jornada. El Tavernes caía 3-0 en la Murta y el Novelda perdía 1-2 contra el CD Thader. Los de la Vall ascendían a la tercera plaza de la clasificación y lograban disputar la promoción para ascender.

L’Olleria CF acaba la temporada con una derrota. Los de la Vall d’Albaida visitaban a un Independiente Alicante que también se jugaba disputar la promoción y los alicantinos no fallaron, venciendo por goleada, 5-1. Con la victoria, los de Alicante quedan segundos, en plaza de playoff. En el partido, Mohamed adelantaba a los locales, pero antes del descanso Yeray empataba para l’Olleria. Tras el descanso, los alicantinos fueron a por el partido, anotando cuatro goles más.