El colegio de Enguera celebra su 50 aniversario con un emotivo concierto deslucido por la lluvia

El CEIP Eduardo López Palop de Enguera celebró el pasado sábado su 50 aniversario con un emotivo y multitudinario concierto que juntó a los integrantes de la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera (UMSE) y al alumnado del colegio. El estreno de la obra "50 primaveras", una cantata para coro infantil y banda compuesta por el enguerino Teo Aparicio-Barberán expresamente para la ocasión, fue el plato estrella de la velada.

Aunque inicialmente la actuación debía celebrarse en la explanada del pabellón deportivo municipal, la previsión meteorológica hizo que se trasladara a última hora al pequeño gimnasio del centro educativo, ante la ausencia en la localidad de otro espacio municipal disponible en condiciones con las dimensiones adecuadas para acogerla. El resultado fue que cientos de personas quedaron embutidas en un reducido recinto que se vio completamente desbordado por la gran cantidad de gente que se apelotonaba en su seno.

El evento terminó dejando momentos muy emocionantes con el esfuerzo de sus participantes, aunque algunos protagonistas y asistentes hicieron patente su malestar. Muchas personas tuvieron que quedarse un buen rato de pie y otras permanecieron fuera del complejo mientras llovía sin poder entrar por la falta de espacio.

El compositor de la pieza que se interpretó ha hecho público su descontento por el desarrollo del concierto "en un pequeño gimnasio de colegio, sin ningunas condiciones para un evento así, totalmente desbordado de gente", lo que propició, a su juicio "una situación incómoda e indecorosa". Según afirma Teo Aparicio-Barberán en una publicación en sus redes, el acto ha puesto "de manifiesto una vez más que Enguera necesita de forma urgente un espacio social donde poder realizar todas estas actividades con un mínimo de dignidad". "Mis paisanos saben que Teo Aparicio siempre ha estado al lado de la cultura de su pueblo bajo cualquier circunstancia sin atender o desdeñar ninguna ideología ni, por supuesto, a ningunas siglas que las representen. Así es y así seguirá siendo en la medida de mis posibilidades", sostiene el compositor, que recuerda que la reivindicación de un espacio social adecuado "no es nueva y ha sido una constante desde hace muchas, demasiadas legislaturas".

"Mi profesión me permite trabajar en muchos lugares de similares características a nuestro pueblo y que tienen instalaciones culturales y sociales dignas de admirar. La pregunta que me hago siempre es la misma: ¿Por qué no es posible tener algo similar en mi pueblo? El día de ayer (por el sábado) debería ser motivo de reflexión para todas las personas que nos representan (en el gobierno o en la oposición). Debería servir de punto de partida para consensuar un espacio de gestión común donde aunar esfuerzos para conseguir las vías de financiación que permitan construir el anhelado auditorio, sala multidisciplinar o lo que finalmente se entendiera mejor para todos. Ojalá no se vuelva a repetir nunca una situación tan incómoda e indecorosa como la vivida ayer. Nuestros niños y niñas merecen un poco más de altura de miras", apostilla. No fue la única intervención que durante la celebración del aniversario demandó la construcción del auditorio.

Dicho eso, Aparicio-Barberán expresó su agradecimiento al equipo directivo del CEIP Eduardo López Palop, a la Umse de Enguera y a todas las personas que "en mayor o menor medida han puesto su granito de arena para que se pudiera celebrar" el concierto-homenaje. El sábado también se inauguró una exposición de fotos en el museo arqueológico de Enguera y se sirvió un vino de honor para festejar el medio siglo de vida del colegio, junto con la actuación de un mago.

Desde el centro educativo han destacado que, "a pesar del mal tiempo, hemos podido disfrutar de algunos actos programados para nuestro 50 aniversario. La lluvia no ha frenado la ilusión y alegría que supone celebrar juntos 50 años de nuestro cole". "Ha sido diferente a lo programado, pero nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que habéis colaborado de una forma u otra para que esté acto haya salido adelante", indican en un mensaje publicado en su web.

"No se puede luchar contra el tiempo"

La alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, niega cualquier tipo de polémica y atribuye al tiempo las molestias que pudieran generarse. "No estaba previsto que fuéramos a tener una tormenta en las horas en las que iba a celebrarse. Contra el tiempo no podemos luchar", manifiesta. "No se pudo hacer en la explanada del pabellón porque llovía y hubo que ir al colegio. Estábamos muy amontonados porque el recinto es muy pequeño. No es que se haya hecho mal, es que no se tuvo en cuenta el factor del tiempo, que fue imprevisto", incide Marín, que mantiene que el ayuntamiento "no organizaba (el evento), sino el colegio" y "poco podía hacer". "Quedémonos con que la celebración se hizo. Todavía nos queda un mes para poder hacer alguna acción de las que no han salido", remacha la alcaldesa.

Respecto al futuro auditorio, Marín recuerda que está planificado en la explanada de la antigua fábrica de Piqueras, aunque los tiempos para su puesta en marcha son más lentos de los deseables debido a una serie de condicionantes técnicos. "El auditorio se está pidiendo desde hace más de 20 años. Ahora mismo está más encaminado de lo que ha estado nunca: tenemos los planos y el espacio, hemos comprado el solar y vamos haciendo por fases", señala Matilde Marín. "Las obras se van a realizando a medida que vamos encontrando financiación y subvenciones para realizarlas. No es un proyecto que tenga nombre y apellidos: se hizo un proceso participativo para definir qué es lo que los vecinos querían ahí y se va a cumplir. De momento, está la urbanización del parque hecha en plano, incluso el presupuesto de lo que cuesta cada fase. Dejo todo preparado para que esté quien esté pueda acabar ese proyecto, pero los tiempos de la administración son muy lentos para muchas cosas", expone la alcaldesa, que recuerda que la condición del solar no está bien definida y hay que reclasificar el suelo de industrial a dotacional. "Todo ese tipo de procedimientos llevan un tiempo que, cuando estás en el ayuntamiento, sabes las dificultades que implican. No quiero polemizar con este tema, pero el proyecto está en marcha", zanja.