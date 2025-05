Xàtiva acull la campanya “En valencià” de l’AVL amb activitats lúdiques per a escolars

Xàtiva és una de les 32 localitats valencianes que participen aquest mes de maig en la campanya «En valencià», una proposta organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) amb la col·laboració de la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Xàtiva. La jornada ha lloc el dimarts 13 de maig, de 10 a 13 hores, a l’Albereda de Jaume I, al costat de l’edifici de Correus.

La campanya «En valencià» té com a objectiu fomentar l’ús social del valencià entre els més joves, a través d’una proposta lúdica i educativa que convida a jugar i divertir-se parlant valencià. L’activitat, adreçada principalment a l’alumnat de tercer cicle de Primària de les escoles de Xàtiva, també ha estat oberta al veïnat de la ciutat.

Una de les activitats d'aquest matí a Xàtiva. / Levante-EMV

Durant el matí, els i les participants han gaudit de jocs com sopes de lletres, partides de Scrabble, passa-paraula, proves per descobrir gentilicis i topònims valencians i altres activitats dissenyades per a afavorir l’aprenentatge i l’ús del valencià de forma divertida i natural. Totes les activitats s’han desenvolupat a l’aire lliure, en un entorn accessible i participatiu.

Normalitzar l'ús social del valencià

El regidor de Política Lingüística, Alfred Boluda, ha destacat que “aquesta iniciativa de l’AVL compta amb tot el nostre suport, ja que ajuda a potenciar i a normalitzar l’ús social del valencià, especialment entre la gent jove”. Així mateix, ha animat la ciutadania a participar-hi i a continuar fent del valencià una llengua viva, quotidiana i present en tots els àmbits.

Amb accions com aquesta, Xàtiva reafirma el seu compromís amb el foment de la llengua pròpia i amb la transmissió intergeneracional del valencià en entorns escolars i comunitaris.