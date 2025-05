¿Acogió el Castillo de Xàtiva un mercadillo intergaláctico durante el rodaje de la serie de Star Wars?

El rodaje de parte de la trama de la temporada 2 de la serie Andor -actualmente en emisión en Disney+- en el Castell de Xàtiva revolucionó la capital de la Costera. La fortaleza estuvo cerrada varios días "a cal y canto" y era imposible acceder a las instalaciones. Disney pide el máximo secretismo en estos casos y las medidas de seguridad funcionaron. Desde que comenzara la emisión de los nuevos capítulos, las referencias al rodaje en tierras valencianas se suceden en redes sociales.

La productora encargada de los trabajos compartió hace días un vídeo en redes sociales en el que algunos de los actores reconocían que València y la Ciutat de les Arts y les Ciències fueron "escenarios brutales" para la mítica saga.

Sin embargo, poco se ha podido esclarecer hasta el momento de la participación de Xàtiva. Páginas web especializadas han compartido hoy la captura que acompaña estas líneas, en la que se aprecian los cambios que el rodaje causó en el escenario setabense. Así, se puede ver como en las grandes escaleras exteriores hay instaladas varias paradas de lo que parece ser un mercadillo intergaláctico, además de los cambios en las cúpulas. Cabe dictaminar cuáles de estos "retoques" se hicieron sobre el terreno -las paradas seguro que sí- y cuáles son de manufactura digital. Además, en la zona de la Creueta también se puede identificar una especie de asentamiento. Las fuentes consultadas por Levante-EMV explicaron en su momento que el Castillo iba a ser una especie de zona con puestos de venta ambulantes en el universo de Star Wars, un mercadillo intergaláctico. Todo cuadra ahora.

Así, en un artículo publicado hoy que se titula "Secretos del Set de Andor Temporada 2: Curiosidades de la Semana 4" (Secrets from the Set of Andor Season 2: Week 4 Trivia) se explica un poco la trama que se habría desarrollado en la capital de la Costera: "El mercado de la ciudad montañosa y la posterior partida de Luthen y la joven Kleya a lo largo de la muralla del castillo fueron captados en el Castillo de Xàtiva, una fortaleza medieval ubicada a una hora al sur de Valencia, España, donde se realizó el extenso rodaje en Coruscant días antes", expone el autor.

De momento, una huida protagonizada por los dos personajes mencionados no ha aparecido en pantalla. Todo apunta a que es un adelanto de los últimos capítulos, que ya se pueden visionar. Es el momento de ver cómo ha quedado Xàtiva en un marco de prestigio como el universo Star Wars.

Y como la tecnología manda, si le hacemos una consulta a Chatgpt sobre el tema su contestación añade algo de información interesante: "La escena que mencionas, ambientada en un mercado de una ciudad montañosa y con Luthen y la joven Kleya caminando por la muralla de un castillo, fue filmada en el Castillo de Xàtiva, una fortaleza medieval ubicada al sur de Valencia, España. Esta localización se utilizó para representar un enclave galáctico en la segunda temporada de Andor, la serie de Star Wars centrada en Cassian Andor. Aunque no se ha especificado públicamente en qué episodio exacto aparece esta escena, se sabe que el rodaje en el Castillo de Xàtiva tuvo lugar en abril de 2023, durante la producción de la segunda temporada. Dado que la segunda temporada concluye con el episodio 12, es probable que esta escena aparezca en uno de los episodios finales, posiblemente entre los episodios 10 y 12, donde se desarrollan eventos clave relacionados con Luthen y Kleya". Para obtener una confirmación exacta, sería recomendable revisar los episodios finales de la segunda temporada de Andor y buscar la escena en cuestión".

Sin duda alguna, la llegada de una producción de este calado ha servido como un acicate a la promoción del Castillo, verdadera joya de la corona del patrimonio setabense. Cabe recodar que el Ayuntamiento confirmó que cerró en Fitur la llegada de Andor:

El Castillo estuvo cerrado a las visitas del 2 al 6 de abril.

La expectación ha sido máxima desde entonces. Ahora es el momento de despegar incógnitas para los amantes de la franquicia. O para todos aquellos que tengan curiosidad por ver cómo se enmarca la ciudad de Xàtiva en uno de los universos cinematográficos más conocidos:

Cabe recordar que el alcalde Roger Cerdà compartió hace días en redes sociales una imagen del Castillo "tuneada" con rasgos de Star Wars, aunque luego tuvo que aclarar que había sido realizada con inteligencia artificial: "Esta es una imagen ficticia y futurista del Castell, no corresponde a ninguna escena grabada en Xàtiva", matizó el primer edil.

El montaje compartido hoy sí parece mucho más real. Además, se pueden apreciar las diferencias entre el castillo un día normal y los cambios realizados par la producción audiovisual. Quizás, la llegada de Andor abre el camino a que vengan nuevas producciones de este tipo. Nunca se sabe.