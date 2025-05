Duelo en Anna y Enguera por la muerte del doctor Leonardo Ezpeleta, exdirector médico del área Xàtiva-Ontinyent

Hay pérdidas que dejan un vacío irreparable y una huella imborrable en la comunidad. El fallecimiento del doctor Leonardo Ezpeleta Albuixech este miércoles en la localidad de Anna ha causado una profunda conmoción en las muchísimas personas que tuvieron la suerte de tratar de cerca tanto con el excelente profesional sanitario como con el hombre afable, entrañable, generoso y bromista que fue en vida.

Las muestras de pesar y afecto hacia el médico y sus familiares se han multiplicado en las últimas horas desde que ha trascendido la defunción, fruto de una enfermedad incurable. Más allá de su pueblo, el sentimiento de consternación se extiende al mundo sanitario y al municipio de Enguera, cuyos vecinos profesaban una especial devoción por Ezpeleta después de haber ejercido durante más de dos décadas como facultativo de atención primaria del centro de salud de la localidad.

A finales de 2023, su impecable trayectoria profesional condujo al doctor a ser designado director médico de atención primaria del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Un difícil reto que asumió con el máximo esfuerzo y entereza y que desplegó de manera impecable, hasta que sus problemas de salud le impidieron continuar.

Leonardo Ezpeleta, primero por la derecha, en una visita al centro de salud de Xàtiva como director de atención primaria junto a representantes políticos y sanitarios. / A.X.

Un video que Ezpeleta grabó en 2023 a través de la televisión local para despedirse de la población de Enguera ofrece una buena muestra de cómo era su carácter. Con mucho pesar, el médico se dirigió a los vecinos para anunciar su marcha tras "una decisión muy meditada y difícil de tomar". Se sentía en la obligación de dar una explicación, se disculpó por no poder despedirse personalmente de todo el mundo en la consulta y dio las gracias a todos "por los momentos tan felices que he pasado en Enguera, donde he crecido como médico y como persona".

El personal del Centro de Salud de la localidad, "con inmensa tristeza", ha comunicado este miércoles a la población el fallecimiento del médico a través de las redes sociales, que se han inundado de mensajes de dolor y desolación. Todo el mundo destaca lo mismo: Leonardo Ezpeleta era un excelente médico, una mejor persona y un trabajador incansable, con un trato exquisito. "Lo querremos siempre y vivirá en nuestros corazones", resume una vecina el sentir general.

El facultativo también fue docente de formación de residentes MIR, pero sus inquietudes iban mucho más allá del trabajo y estaba implicado en otros ámbitos de la vida local. Era un amante de la naturaleza y del ciclismo de montaña. Habitualmente, le gustaba compartir rutas para ayudar a otros ciclistas a descubrir paisajes inolvidables disfrutando del entorno.

Pesar en el baloncesto local

El Club Baloncesto Anna también ha querido mostrar su pesar por la muerte del doctor, que fue presidente de la entidad deportiva desde su fundación y durante 15 años. "Su buen humor, disponibilidad y capacidad de trabajo por los jóvenes de Anna marcaron a todas aquellas personas que pudieron compartir la vida con él. Siempre estará presente en nuestro recuerdo. Un abrazo muy grande a su familia y amigos", han manifestado desde el club.

Ezpeleta desprendía una alegría contagiosa que le llevaba a ganarse rápidamente el cariño de la gente en los círculos en los que se movía. Era muy creyente y prestaba su ayuda en cuestiones sociales. Su padre, el doctor Leonardo Ezpeleta Trasobares, fue médico en Anna y también dejó una gran huella en varias generaciones de vecinos. Prueba de ello es que la localidad decidió ponerle su nombre al consultorio médico en 2023, a propuesta de la asociación cultural La Ñigasa.

El difunto, que deja mujer y dos hijos, está desde esta tarde en el tanatorio de Chella. Su funeral se oficiará este jueves, a las 17 horas, en la Iglesia Parroquial de Anna.