"La parada del AVE en Xàtiva es una gran noticia, pero debe ir acompañada de la mejora de otras infraestructuras"

La cumbre institucional sobre la llegada de la alta velocidad en Xàtiva ha reunido a una destacada representación empresarial de las comarcas centrales. Entre las compañías que han participado en la jornada, la sensación ante este hito era compartida: hay una gran oportunidad por delante, pero hay que saber aprovecharla, y para eso hay que planificar una serie de actuaciones en paralelo a la gran infraestructura ferroviaria.

"Que haya una parada de AVE en Xàtiva es una excelente noticia, pero si no va acompañada de la mejora de otras infraestructuras que, vergonzosamente en 2025, todavía siguen estando pendientes de ejecutar, vamos a cojear y estaríamos haciendo la casa por el tejado". Así de contundente se ha pronunciado el presidente de la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), Javier Cabedo, que se ha referido a algunos de los males que sufren en esta comarca con el largamente retrasado desdoble de la CV-60 (el proyecto está, pero va para largo), los problemas de la línea Xàtiva-Alcoi (donde se están ejecutando importantes obras) o el eje de Alcoi-Alicante.

En una línea similar se ha expresado José Vicente Castell, responsable de relaciones externas de Vicky Foods. "Estamos ante un cambio de paradigma tanto para la movilidad de los ciudadanos como para el transporte de mercancías, pero se va a quedar sin el máximo aprovechamiento si no hay un ajuste del resto de infraestructuras a nivel intercomarcal y si no facilitamos que los otros grandes núcleos poblacionales como Gandia, Alcoi o Dénia se beneficien de ese nodo de comunicaciones que va a suponer Xàtiva con la estación del AVE", ha advertido. "Necesitamos la CV-60, pero también el tren de la costa que conecta Dénia y Gandia, la línea Xàtiva-Alcoi y la mejora de infraestructura del tren de Gandia a València para sacar el máximo beneficio", ha incidido Castell.

El AVE "es fundamental y estratégico" para Vicky Foods, que recientemente ha comenzado a producir en una nueva planta inaugurada en Francia. "Hoy nos cuesta 6 horas y media ir a Perpiñán. La nueva infraestructura va a permitir la interconectividad no solo de las personas, sino de las mercancías, y va a ser clave en la mejora de nuestra competencia", ha ahondado.

Para Beatriz Durá, la directora de marketing de Hinojosa, la llegada de la alta velocidad "es una gran noticia para las empresas", ya no por la movilidad personal, sino por el "impacto que tiene en la competitividad y en el desarrollo industrial de este territorio". "Hinojosa tiene muchas plantas, pero hay diez que están en la órbita del corredor mediterráneo. Apostamos mucho por la movilidad interna de los empleados para desarrollo personal, el aprendizaje y que hagan prácticas de una empresa a otra. Este proyecto facilita mucho todo eso, además de favorecer la accesibilidad a nuestras plantas de clientes y proveedores", ha explicado Durá, que ha puesto el foco en las dificultades con las que comienzan a encontrarse empresas como Hinojosa para encontrar conductores de camiones para transportar sus mercancías por carretera.

Pilar Castro, directora institucional de Inelcom, también ha deslizado alguna reivindicación en el marco de su intervención. "Es una gran noticia que llegue el AVE regional, pero necesitamos recuperamos la conexión directa que había con Madrid. Hay que solucionar la conectividad con el resto de España". Castro también ha advertido de que "estamos en un momento en el que si no protegemos la industria nos vamos a descapitalizar".

José Vicente Castell (Vicky Foods) ha apelado a la necesidad de "crear espacios de reflexión para sacar el máximo rédito" a la nueva infraestructura ferroviaria desde todas las vertientes, incluida la de la retención del talento, otra de las oportunidades que se abre en el horizonte para las comarcas centrales.

La importancia de Valpark

Para Javier Cabedo (Coeval), "o la administración se pone las pilas o llegamos tarde". Pese a proceder de la Vall d'Albaida, el dirigente empresarial ha resaltado la importancia de poner en marcha el parque logístico de Valpark, en Vallada, porque "se generarían unas sinergias positivas que beneficiarían a las comarcas centrales". Cabedo también ha pedido que se reduzcan los plazos para la ejecución de las obras de la CV-60.

"Tenemos una oportunidad de oro, pero si no se hacen los deberes, no se hace trabajo previo y no se analizan todas las oportunidades puede quedar desaprovechado", ha indicado Pilar Castro (Inelcom), que ha llamado a "trabajar conjuntamente entre el sector público y el privado" en ese sentido. "Es fenomenal tener una parada de la alta velocidad en Xàtiva, pero ¿qué pasa después? Que no nos pille el toro", ha apostillado.