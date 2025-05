La secretaria de Industria defiende un gran polo logístico en Vallada conectado al corredor mediterráneo

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha cerrado la cumbre institucional sobre la llegada de la alta velocidad a Xàtiva que se ha celebrado este miércoles en la capital de la Costera apelando a la necesidad de aprovechar el desarrollo del corredor mediterráneo para atraer inversiones e impulsar la vertebración de las comarcas centrales.

La ontinyentina ha dicho que la oportunidad de la nueva infraestructura ferroviaria "pasa por que Vallada sea un polo de atracción muy importante". Torró se ha referido así a la necesidad de retomar la ejecución del parque logístico y empresarial de Valpark después de que la partida que en 2023 presupuestó el Consell del Botànic para este fin haya desaparecido de las cuentas autonómicas. La secretaria de Industria, que en la pasada legislatura fue consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ha recalcado que está "en contacto permanente con la alcaldesa de Vallada para intentar captar inversiones" y ha indicado que "no es solo una cuestión de tiempo, sino de prioridades". "Vallada fue prioridad para gobierno valenciano por su ubicación y lo que representa. Independientemente de competencias o incompetencias, es vital que nos pongamos de acuerdo y algunos cojan la bandera de las áreas industriales, porque, si no, perderemos una gran oportunidad". En la misma línea se han pronunciado otros responsables políticos y empresariales duarante la cumbre.

Torró también ha cuestionado la lentitud de los avances para el desdoble de la CV-60. "No entiendo que una actuación que promovimos en 2023 aún no se haya licitado", ha indicado. La alto cargo del Gobierno ha remarcado la importancia de la llegada del corredor mediterráneo a las comarcas centrales tanto para las empresas como para la movilidad de trabajadores. "Es importante que, a la hora de configurar sus proyectos de vida, la gente sepa que está conectada con el mundo", ha incidido. Para Torró, la alta velocidad "abre la posibildad de abaratar costes y que las empresas sean más competitivas, tengan puertos más próximos y se fomente la atracción de nuevas inversiones económicas que están llegando a toda España gracias a fondos Next Generation"

"El corredor mediterráneo es una de las infraestructuras más importantes que se están ejecutando en España y es un honor poder formar parte del gobierno que lo está llevando adelante", ha zanjado Torró.

Estación intermodal en Vallada

Con anterioridad, el presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón, también ha reivindicado la necesidad de poner en marcha el gran polígono parado de Valpark como motor económico para la comarca y ha dicho que la estación intermodal "tiene que ser una realidad en Vallada". Este sería un gran paso para atraer inversiones que, a su vez, ayudarían a fijar población en la Costera, con varias localidades afectadas por la despoblación. "Necesitamos vertebrar los municipios, nuestra red de comunicaciones no es la mejor", ha apostillado Gijón.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha ejercido de anfitrión de la cumbre. En su última intervención, el primer edil ha asegurado que la jornada organizada este miércoles para prepararse ante el futuro que viene ha conseguido lo que se pretendía. "Tenemos una oportunidad histórica, como es la llegada del AVE, pero este tren lo podemos perder: se abre un abanico de oportunidades, aunque si no hacemos el trabajo ahora, cuando llegue la alta velocidad no supondrá un cambio sustancial en nuestra vida. Las administraciones públicas debemos colaborar conjuntamente con más agilidad", ha remarcado Cerdà, que ha destacado el carácter urbano y de fácil acceso de la estación de Xàtiva. La nueva infraestructura ferroviaria sitúa esta ciudad como capital de la alta velocidad de las comarcas centrales valencianas. "Se abre una posibilidad magnífica a nivel de transportes, porque sabemos que por carretera cada vez es más complicado circular", ha agregado el alcalde, que ha expresado su deseo de que la línea de tren Xàtiva-Alcoi "se acabe integrando en la red de cercanías".