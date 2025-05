Xàtiva estudiará "caso por caso" las quejas de los vendedores por los puestos de la Fira

Un grupo de veteranos vendedores que participan cada año en la Fira de Xàtiva acudieron ayer al Ayuntamiento para transmitir sus quejas por las intenciones del consistorio de "homogeneizar" la distribución de l’Albereda y extender las casetas, carpas o remoloques a todos los puestos tradicionales de la Fira.

Aunque no tenían una cita concertada, la concejala María Beltrán los recibió y coordinó con ellos uno reunión de más de una hora de duración en el salón de plenos.

Al finalizar, Beltrán atendió a Levante-EMV y explicó que el consistorio estudiará caso por caso las quejas presentadas:«Mañana -hoy para el lector- tenemos una reunión de planificación de la Fira. Es algo que íbamos a hacer igual, ya se lo comenté a ellos. El año pasado se cambió la ubicación de las paradas de marroquinería, por ejemplo, y había dudas. Luego, quedaron encantados». «Lo que tenemos claro es que buscamos una Fira mejor para todos», explicó la representante municipal, que se comprometió a contestar a todos los feriantes durante la semana que viene «La idea es homogeneizar las casetas. La Fira tiene que evolucionar, no podemos quedarnos en el recuerdo los años 80. Estamos abiertos a estudiar las cuestiones planteadas. Vamos a ver de forma individual el caso de cada uno. Y les contestaremos, como ya hicimos el año pasado por cuestiones similares», apostilló Beltrán.

"Los costes suben"

María Dolores Yela, que lleva desde hace 20 años gestionando una parada típica de la Fira, se erigió en portavoz de los feriantes: «Tengo compañeros que llevan más tiempo, incluso 40 o 50. Nos han escuchado, yo represento a todos los afectados, hablo por todos, no por mí sola. Parece ser que el Ayuntamiento quería que montásemos en casetas o carpas y en algunos casos no podemos, porque las paradas son grandes, de 12 metros. Los costes suben, podrían hasta triplicarse», afirma. «Algunos de los artículos no se pueden vender en casetas. Llevamos más de mes y medio intentando hablar con el Ayuntamiento, queríamos que nos escucharan», expuso la vendedora.

«Queremos que se respeten las paradas típicas de la Fira, las de toda la vida. Lo que pedimos es que todos podamos trabajar, no queremos que nos encierren en una caseta. Por ejemplo, no podemos meter ni una nevera los que lo necesitamos. Dicen que van a tener una reunión de planificación y que se pondrán en contacto con nosotros después», comentó.

«Van a mirar de qué forma se puede arreglar. Lo van a estudiar, nos han dado un plazo de una semana», prosiguió Yela.

Consultada por las posibles consecuencias económicas de instalarse en casetas, la representante de los feriantes explicó que «es complejo. El precio cada año sube, pero el año pasado pagué 840 euros por ocupación de la vía pública. Si tuviera que pagar cuatro casetas por los 12 metros el gasto me subiría a más de 2.000 euros añadidos. Pagaríamos la ocupación de vía pública y también las casetas. De ser así, al final, si no es rentable muchos compañeros no vamos a venir». «Muchos feriantes clásicos de toda la vida igual no vendríamos si se da este escenario. No nos da para trabajar. La economía es la que es, las ferias bajan y se vende menos. Si nos cobran esos precios, tendremos que vender más caro. Y se venderá menos. Hay que llegar a un acuerdo. Todo sube, pero aquí hablamos de triplicar costes».

«Si no hay acuerdo, seguiremos defendiendo nuestros intereses. En último lugar, dejaremos de venir y seguiremos protestando», apostilló Yela.

Desde el consistorio recalcan que las casetas no son la única opción a disposición de los feriantes, que también pueden exponer sus productos en jaimas o en remolques.

Luis Sánchez gestiona un negocio de bisutería desde hace 40 años en la Fira de Xàtiva:«El año pasado ya pagué las casetas. La experiencia del 2024 no me salió muy rentable. Si me dejan, volveré a instalar mi propia parada», sostiene.