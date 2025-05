La Canal de Navarrés se hace “visible” a los invidentes

Hacer visibles los senderos, paisajes y rutas turísticas a personas con deficiencia visual para que puedan disfrutar del placer de visitar espacios naturales y urbanos de la mejora forma. Es el objetivo de la pionera iniciativa puesta en marcha por la Mancomunidad de la Canal de Navarrés en colaboración con la ONCE de Xàtiva, una aplicación digital en la que se han señalizado y adaptado tres rutas en la comarca para hacerlas accesibles a las personas ciegas o con baja visión. Una decena de personas con discapacidad visual han podido disfrutar este jueves de la iniciativa, realizando una de las tres rutas, la que une Anna y Chella por un trazado urbano, acompañados por voluntarios y autoridades de la Canal de Navarrés.

Participantes en la ruta accesible para ciegos entre Anna y Chella, este jueves. / Mancomunidad la Canal de Navarrés

La iniciativa utiliza la tecnología GPS con una serie de adaptaciones para crear la aplicación, que utiliza la tecnología de navegación sensorial por sonido 3D, para que cualquier usuario -aunque está pensada para que sea una herramienta más útil para personas con algún tipo de discapacidad visual-, la utilice como un sistema de navegación sensorial en el campo. Para ello, varios caminos y senderos de la comarca han sido adaptados, geolocalizados y señalizados digitalmente. La aplicación es “un wikiloc para ciegos”, ejemplificaba el responsable de la empresa que ha desarrollado la herramienta durante la presentación.

El proyecto, Caminos Inclusivos de la Canal de Navarrés, ha sido presentado este jueves, antes de la realización de la ruta, en la sede de la ONCE en Xàtiva por la presidenta de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés y alcaldesa de Bicorp, Nuria Mengual, el director de la agencia ONCE en Xàtiva, Simón Costa, y Raúl Virosta, de la empresa Blind Explorer, que ha desarrollado la tecnología para hacer posible las rutas accesibles.

Presentación de los Caminos Inclusivos de la Canal de Navarrés, este jueves en la ONCE de Xàtiva. / Levante-EMV

Los tres recorridos con los que la mancomunidad ha iniciado este proyecto pionero combinan el ámbito urbano con el natural y buscan abarcar la mayor parte del territorio. Una de las rutas es un trazado urbano de Anna a Chella, en la que se señalan los puntos de interés de cada núcleo urbano en un recorrido de unos 5 kilómetros. La segunda ruta discurre por el paraje de los Chorradores de Navarrés y ofrece un gran potencial sensorial por el sonido de las cascadas del paraje y de las aves que lo habitan, destacaba Mengual. La tercera ruta recorre el Barranco Moreno de Bicorp, una excursión con un alto valor natural y de gran interés cultural, histórico y etnológico por la presencia de pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y por las construcciones de piedra en seco.

La aplicación ofrece un sistema de navegación que guía al usuario por el recorrido a través de sonidos, explicaba Virosta, quien señalaba que es un guiado sensorial con un sonido binaural (por los dos oídos) por lo que recomendaba realizarlo utilizando el móvil y auriculares. El responsable de Blind Explorer ponía de manifiesto que la herramienta también marca un sistema de seguridad, que avisa cuando se desvía del camino (cambia el sonido) y cuenta con un sistema de audiodescripciones del terreno, que informa sobre las condiciones del camino por el que se transita y anuncia si se acerca una escalera, una pendiente o una bajada, si es un tramo asfaltado o una zona de tierra y piedras. “Algo que los videntes vemos y nuestra mente se prepara para lo que va a venir, pero que los invidentes no ven y tienen que prepararse”, señalaba. Además, la aplicación también aporta información de los parajes y espacios naturales, los monumentos históricos y los puntos de interés cultural, histórico y natural que se emplazan en la misma ruta.

El responsable de Blind Explorer, Raúl Virosta, manifestaba que el objetivo de la empresa es “proporcionar, a través de la tecnología, vivencias y experiencias que puedan practicar los visuales y no visuales” y añadió que “la tecnología ha sido diseñada de forma específica para personas con discapacidad visual, pero a la que vamos adaptando cuestiones tecnológicas para que personas con discapacidad auditiva y discapacidad intelectual también puedan utilizarla. Buscamos poner la tecnología de última generación al servicio de las personas”.

Participantes en la ruta accesible para ciegos entre Anna y Chella, este jueves antes de la salida. / Mancomunidad la Canal de Navarrés

El director de ONCE Xàtiva, Simón Costa, agradecía la puesta en marcha de una iniciativa “que utiliza la tecnología para hacer más transitable el ocio. Transitar por los senderos de nuestra comarca de manera autónoma es un paso más hacia la accesibilidad, pero solamente es un paso más. Es importante no dejar a nadie atrás aún queda mucho por hacer, no solo en actividades o de ocio, sino también en el día a día de una persona con discapacidad”, manifestaba Costa que animaba a los dirigentes políticos a implicarse en la toma de decisiones y actuaciones para que “todos tengamos las mismas herramientas y las mismas oportunidades en lo cotidiano”.

Nuria Mengual, presidenta de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, afirmaba que el proyecto de los caminos inclusivos “simboliza nuestra apuesta por un territorio más justo, accesible y tecnológicamente avanzado y al servicio de las personas”. Aseguraba que la iniciativa “es mucho más que una actuación sobre el terreno, es una declaración de intenciones, un compromiso con la accesibilidad universal y la inclusión social” y avanzaba que contemplan ampliar el número de rutas accesibles en la comarca.