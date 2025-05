"La Costera y la Canal tienen muchos desafíos: necesitamos un partido unido y con una voz propia y fuerte"

Hace tres años y dos meses, Roberto Granero fue elegido secretario general del PSPV de la Costera-Canal en un plácido congreso que alumbró una ejecutiva por unanimidad. Este domingo, el exalcalde y portavoz socialista de l'Alcúdia de Crespins opta a ser reelegido para el cargo en el marco de un escenario bien diferente: tendrá que medirse en las primarias al que ha sido hasta ahora su secretario de organización, Abel Martí.

¿Qué balance hace de su gestión al frente de la organización comarcal y qué le lleva a querer revalidar el cargo?

En el congreso de Quesa construimos un proyecto integrador de todas las sensibilidades y generaciones en el que se vio representado todo el socialismo comarcal. Lo que nos transmite la gente es que se ha trabajado muy bien, con las ideas claras, con consenso, diálogo, propuestas y sin ningún problema entre distintas corrientes. La única corriente política que me representa es la Costera y la Canal. Luego han venido diversos procesos internos y cada uno ha estado donde ha creído, pero hemos tenido una buena conexión con la militancia y unos buenos resultados electorales. Todo eso me ha llevado a tomar la decisión de querer revalidar la secretaría general: me avala el trabajo de estos tres años, que ha sido en equipo. Me siento respaldado por gran parte de la militancia. Hemos sentado las bases de un proyecto que puede crecer. La combinación entre experiencia y juventud en la ejecutiva tiene trayecto y recorrido. Se ha hecho un buen trabajo, hay un buen ambiente político y ambicionamos mejores resultados.

¿Cómo encaja que se haya presentado una candidatura alternativa?

Entiendo que pueda haber alternativa porque estamos en un partido democrático en el que cualquier militante podía presentarse a estas primarias. Hace unas semanas, mucha gente no pensaba que fueran a producirse, pero guardo el máximo respeto hacia Abel, que ha sido secretario organización en estos tres años, ha hecho un magnífico trabajo y no tengo ninguna queja hacia él. Es cierto que podríamos haber continuado en la misma línea, pero el domingo los compañeros y compañeras decidirán lo que creen que es lo mejor para la comarca.

"Las primarias pueden ser más o menos adecuadas, más oportunas o menos, pero generan siempre un espacio afectivo para debatir o resolver problemas y planteamientos de ciertas cuestiones"

"Una comarca con voz propia" es su eslogan de campaña. ¿Por qué?

Tenemos muchos desafíos en las comarcas y debemos intentar tener una voz fuerte. Para eso necesitamos un partido cohesionado, unido, como lo ha estado estos tres años. Nuestro objetivo es tener una voz propia no solo a nivel interno del partido, sino a nivel externo. Somos comarcas que necesitamos más apoyo y visibilidad y cierta autonomía dentro del partido. Queremos continuar haciendo nuestra vida y cumplir nuestros sueños en la Costera y la Canal y necesitamos una voz propia que se escuche, que reivindique y se levante ante cualquier problema. Defender nuestro territorio, nuestra gente y el futuro de nuestros vecinos. Hemos sido la primera fuerza en la Costera y la Canal, pero ambicionamos más: en 2027 podemos ampliar el número de alcaldías. La situación actual demanda experiencia para poder afrontar estos tiempos tan convulsos.

¿Cómo son las primeras sensaciones como candidato?

Hemos planteado una campaña de proximidad, de estar día a día al lado de la militancia y las agrupaciones, porque hablar con la gente es siempre positivo. Los políticos hablamos mucho, pero debemos escuchar más. Las primarias pueden ser más o menos adecuadas, más oportunas o menos, pero generan siempre un espacio afectivo para debatir o resolver problemas y planteamientos de ciertas cuestiones. Soy optimista por naturaleza y creo que las primarias, a pesar de que puedan aportar tensiones o algunas situaciones más delicadas, también nos permiten aproximarnos, compartir puntos de vista y diferencias dentro de la organización y eso nos enriquece. Es importante que cada militante el domingo vote al candidato que crea más conveniente para el partido, pero esa sinergia y ese intercambio de palabras también da esperanzas para hacer mejores a las comarcas.

"La gente no esperaba unas primarias. Conocen a ambos candidatos porque hemos trabajando conjuntamente y se genera cierta incomodidad por el hecho de tener que elegir a uno u otro"

¿Y qué le traslada la militancia?

Somos unas comarcas extensas territorialmente, con distinta tipología, pero convivimos muchos años a nivel orgánico. La gente no esperaba unas primarias. Conocen a ambos candidatos porque hemos trabajado conjuntamente y se genera cierta incomodidad por el hecho de tener que elegir a uno u otro, de ahí que hay que explicar por qué se produce este proceso. También nos trasladan reivindicaciones e inquietudes. La aproximación a la ciudadanía es positiva porque te lleva a hablar de la situación actual pero también de futuro, del pueblo en general, y mirar los objetivos de cara 2027. Nos permite tomar el pulso de cómo está cada agrupación y es interesante para tomar nota de cara al futuro.

Roberto Granero, en la plaça Jaume I de l'Alcúdia de Crespins. / Perales Iborra

¿Cuáles son sus prioridades si sale reelegido?

Como organización hemos hecho una buena labor, pero tenemos una estructura de partido del siglo pasado. Podemos hacer hasta donde llegamos porque todo va de arriba hacia abajo, pero hay cuestiones que pueden mejorar. En estos tres años ha habido varios procesos electorales y citas en las urnas y no nos ha dado tiempo a hacer todo lo que nos hubiera gustado. Es importante mejorar la comunicación, tanto la interna del partido a nivel de agrupaciones y militantes de base, como la externa, de cara a la sociedad. También debemos ofrecer una mayor proximidad con la militancia, que tiene cierta edad. Por lo general, en las agrupaciones hay gente mayor. Necesitamos un partido más abierto y dinámico. Aunque parece que la tendencia es favorecer los hiperliderazgos, en estos tres años hemos intentado redistribuir esos liderazgos, haciéndolos más colaborativos según las áreas de conocimiento de cada persona, porque somos una comarca pequeña y no podemos prescindir de nadie. Somos algo más de 400 militantes y el esfuerzo tiene que redoblarse. Debemos intentar ganar más militantes, en una relación de doble dirección en la que tenemos que profundizar. Los partidos políticos somos organizaciones antiguas que no resultamos atractivas para la ciudadanía y eso lo tenemos que repensar todos. El PSOE también tiene que hacer esa reflexión, es importante para enfocar el futuro. La militancia de las organizaciones va a menos y eso no quiere decir que estemos más distantes de la sociedad, pero sí tenemos menos conexión. Nuestra responsabilidad es intentar mejorarlo.

El clima de polarización imperante, junto con otros condicionantes, alejan a la gente joven de la política. ¿Cómo se combate esa desafección?

La desafección es generalizada. A nivel comarcal tenemos una buena representación de jóvenes y yo he intentado conseguir esa integración en la ejecutiva. Los cargos más importantes están ocupados por jóvenes. Es la ejecutiva más joven desde que hay PSPV comarcal. Ese cambio generacional en nuestra organización ya se ha producido. El trabajo se ha hecho bien y se tiene que seguir haciendo a partir del día 19, gane quien gane. No podemos prescindir de nadie, tenemos que estar unidas todas las generaciones y sensibilidades, para estar lo mejor preparados posibles en 2027 y conseguir más regidores y alcaldías y hacer a Diana Morant presidenta.

"No se puede plantear este proceso como una segunda vuelta de las primarias de la provincia. Yo no soy el candidato de ninguna corriente"

Usted apoyó al actual secretario general del partido a nivel provincial, Carlos F. Bielsa, en las primarias. ¿Eso le favorece?

No se puede plantear este proceso como una segunda vuelta de las primarias de la provincia. Hemos hecho un buen trabajo en estos últimos tres años. Cada uno expresó su preferencia por un candidato u otro en el congreso provincial, pero estamos hablando de la comarca. Yo he apoyado a un candidato y otras personas a otro y ahora elegirán libremente a quién crean más oportuno. Habrá una parte del partido que podrá pensar en votar al candidato que representa esa sensibilidad, pero yo no soy candidato de ninguna corriente. Mis únicas corrientes políticas son la Costera y la Canal, porque soy el mismo que hace tres años, cuando ya estaba el mismo secretario provincial que ahora. Debemos saber cerrar los procesos y elegir el mejor candidato y proyecto para la comarca según la idoneidad, porque, si no, no estaríamos haciendo lo que corresponde. Hay que poner el foco en la comarca, que es la prioridad. Hay un proyecto continuista que quiere revalidar la secretaría y un proyecto nuevo. Yo he pretendido dar continuidad al mismo equipo, pero no ha podido ser y tendrá que resolverse en una votación.

¿Le preocupa que se traslade una imagen de división como ocurrió en el congreso provincial?

Llevo ya unos años política y he mostrado mi predisposición, voluntad y convicción de que tenemos que ir juntos en la comarca. Puede haber visiones distintas o sobre cómo llevar a término los objetivos, pero gane quien gane el domingo deberá haber la máxima representación de toda la comarca posible, porque, si no hacemos ese ejercicio, no estaremos haciendo lo mejor para la comarca. La unión y la fortaleza son importantísimas para tener cierta autonomía e identidad. Ya he demostrado que soy una persona de consenso y diálogo y voy a continuar siéndolo esté donde esté el día 19. Si no salgo elegido, facilitaré esa situación, porque es la única solución para que esta comarca se escuche y tenga visibilidad y apoyo.

"No puede ser que desde los despachos de un ministerio se esté planificando el territorio sin contar con la gente que vive en él"

Hay preocupación en la Costera por las implicaciones de grandes proyectos de renovables como los promovidos por el Gobierno en Llanera y Moixent.

Están sobreexplotando el territorio a cambio de nada. Las plantas de Llanera y Moixent no tienen mucho sentido y así lo hemos trasladado tanto a la Delegación del Gobierno como al grupo parlamentario socialista, no es el mejor proyecto. Desaparecería una gran extensión de explotaciones agrarias para optimizar el rendimiento en otra comarca de la Comunitat Valenciana, impulsando el agua a través de energía solar. En el caso de Moixent, incluso hay suelo protegido que debería expropiarse. Somos una comarca por la que pasan todas las infraestructuras (la autovía, los ejes ferroviarios, el trasvase, el gaseoducto, instalaciones fotovoltaicas, torres de alta tensión) pero donde nada queda. No puede ser que desde los despachos de un ministerio se esté planificando el territorio sin contar con la gente que vive en él. Sabemos que el interés general está por encima del de un pueblo pequeño, pero lo menos que se puede hacer es compartirlo, comunicarlo, y eso es una crítica que hay que llevar a la administración que sea, gobierne quien gobierne. Tenemos que alzar la voz para que los proyectos no se realicen o que el impacto no sea tan grande. La sociedad ha hablado y no los quiere. Hay que buscar un equilibrio entre la energía renovable y el respeto a las personas que quieren vivir en este territorio. Es importante que el partido a nivel comarcal alce la voz para buscar soluciones e intentar implementar alternativas o negarse con rotundidad, como ya hicimos con el macrovertedero de Llanera. Somos una comarca que cuando vemos que se está maltratando al territorio o a la sociedad nos unimos y somos fuertes. Tenemos muchas infraestructuras de paso y después tenemos oportunidades como Valpark, con 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial, donde los avances no son tan rápidos como en otras comarcas. Estamos en el interior, pero tenemos una situación privilegiada con las infraestructuras que vienen. Necesitamos que el impacto negativo que estas pueden tener se amortigüe.

El Consell retiró la partida que había presupuestado para Valpark. ¿Cómo valora su gestión en la comarca?

El tema de Valpark preocupa más allá de la comarca. Hablamos de una instalación importantísima para todas las comarcas centrales. Hay demanda de suelo industrial en otras comarcas vecinas y aquí tenemos suelo y prácticamente todo preparado a nivel burocrático. El Ayuntamiento de Vallada necesita un impulso económico más allá de lo local. También me preocupa el Pla Edificant, las inversiones que están en duda, se ha frenado… En el hospital también necesitamos inversiones que se han dejado stand by, cuando las instalaciones son muy antiguas. Debemos alzar la voz y reivindicar lo que creemos que es justo para esta comarca. Tenemos muchos retos, pero parece que este gobierno tiene otras prioridades, independientemente de la negligente gestión de la dana y la situación que nos ha sobrevenido y que estamos viendo todos los días en las noticias. El presidente no solo está bloqueado desde la dana, sino que la gestión no está siendo buena para la comarca, lo notamos con estas decisiones que afectan a servicios públicos esenciales como la educación y sanidad, así como con otro tipo de inversiones tanto a nivel cultural como deportivo que, por lo menos, se están ralentizando. En la Canal de Navarrés también necesitamos impulsar un turismo más sostenible. La comarca es un pulmón verde, pero se necesitan los recursos necesarios para garantizar una adecuada gestión forestal. Las comunicaciones de esta comarca son complicadas, sin cobertura en muchas ocasiones. La supresión de la Agencia Avant ha retirado un apoyo importante a los municipios en riesgo de despoblación. Vamos a luchar para que todo eso mejore.

¿La llegada de la alta velocidad a Xàtiva supondrá un revulsivo para la comarca?

Es un impacto que tenemos que aprovechar y planificar, teniendo en cuenta todas las consecuencias de tener un eje ferroviario en el que vamos a tener mucha más afluencia de gente y un servicio mucho más bueno que el actual. Debemos sacarle rendimiento como comarca y generar las sinergias tanto a nivel económico como social que puedan darse.