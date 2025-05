Cuando Xàtiva tuvo una cerería a nombre de León XIII

El pasado 28 de abril España -y Xàtiva- se vio afectada por el mayor apagón de la era eléctrica en el país. Muchos fueron los ciudadanos que tuvieron que ir a las tiendas que pudieron abrir a recoger velas y linternas. Por varias horas, volvieron a la vida anterior de la generalización de la energía eléctrica. Se dieron cuenta de cómo vivían sus antepasados.

Y es que solamente hace falta irse a cien años atrás para confirmar que en la capital de la Costera había activas tres cererías en la década de los años 20 del pasado siglo XX. Y que una de ellas -la que aguantó más tiempo- llevaba un nombre comercial con alguna conexión con la actualidad: Gran cerería de León XIII, antecesor -en el nombre escogido- del actual Papa, que accedió al cargo el pasado 8 de Mayo tras ser votado por los cardenales en el cónclave.

José Sanchis -ex director de la Casa de la Cultura y del Gran Teatre de Xàtiva- ha sido quién ha rescatado del olvido la historia de la firma. Consultado por Levante-EMV, ayer explicó que la empresa le vino a la memoria al ver el nombre elegido por el nuevo portavoz de la Iglesia católica: «En la biblioteca municipal está muy bien catalogada toda la hemeroteca referente a Xàtiva y en el archivo está digitalizada. Es algo que se ha cuidado mucho durante años. Me puse a buscar y encontré varios anuncios de la cerería que salieron publicados en un semanario que se llamaba ‘El obrero setabense’».

Uno de los anuncios de entonces acompaña a estas líneas. La empresa se publicitaba como «establecida con arreglo a los principios cristianos» y ofrecía «clases litúrgicas garantizadas. Esmerada fabricación en velas de cera, cirios esteáricos y bujías». Sanchis comentó ayer que «en el anuncio figura la palabra esteárico. Se refiere al ácido graso natural, de origen vegetal o animal, que se utilizaba entonces para endurecer la cera de los cirios con la intención de hacerlos más duraderos una vez fueran encendidos con una llama».

Rafael Gil y Compañía

«Recordaba haber visto los anuncios. Luego, me puse a buscar un poco en los registros, porque no sabía de forma concreta los años en los que estuvo activa la cerería. Me costó un poco dar con la información. Al final consulté un censo comercial de Xàtiva y la encontré. En 1922 figuraba a nombre de Rafael Gil y Compañía y las instalaciones estaban situadas en l’Albereda», expuso Sanchis. También ha situado otras dos fábricas de cera en la capital de la Costera de aquella época: la cerería de la Virgen de la Seo -propiedad de Antonio Bellver y situada en el número 15 de la calle Abad- y la de Franco Vidal -ubicada también en l’Albereda-, que años después se llamó Sucesos de Vidal Bataller y compañía. «Aunque, la verdad es que había una fuerte tradición en la vecina Albaida. Las empresas de allí también vendían en Xàtiva. La gente consumía mucho estos productos al no tener electricidad en casa de forma generalizada. Además, se participaba también en muchos ritos religiosos», comentó.

«Años después en Xàtiva solamente quedaba la cerería de León XIII, que pasó de l’Albereda a una casa de la calle Sant Pere. Se da la circunstancia de que conozco a la familia que vive allí en la actualidad y la mujer, Isabel, me comentó el otro día que cuando compraron la vivienda se encontró una caja grande llena de cirios entre los trastos. Lo que es normal, aquello era una cerería», expuso el amante de la historia setabense.

León XIV rige los designios de la Iglesia católica. Uno de sus antecesores dio nombre a una fábrica de ceras en la capital de la Costera.