Xàtiva y Ontinyent piden integrar el tren Alcoi-València en Cercanías con el aval del Congreso

La comisión de Transportes del Congreso ha aprobado esta semana una proposición no de ley (PNL) a propuesta de Compromís-Sumar que plantea una batería de medidas para "mejorar y dignificar" la red valenciana de Cercanías. Entre las propuestas que el Gobierno Central tiene encima de la mesa figura la integración de la línea Xàtiva-Ontinyent-Alcoi en el trazado de la C2, junto con el incremento de frecuencias del trayecto que une las comarcas centrales de interior.

Más allá del carácter (por ahora) simbólico de la iniciativa, validada por mayoría con los votos de los diputados del PP, ERC y el BNG, la demanda engarza con una reivindicación que el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, verbalizó el pasado miércoles en la cumbre sobre la inminente llegada del AVE a esta ciudad ante diferentes representantes del Ejecutivo Central.

El munícipe setabense celebró la inversión inédita que se está desplegando para modernizar el tren Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, pero hizo hincapié en la necesidad de aprovechar las obras para exprimir la vocación vertebradora del trazado en el marco de la movilidad de las comarcas centrales y para maximizar los beneficios que pueden aportar al territorio la estación de alta velocidad y el paso del corredor mediterráneo: "La línea tiene que acabar integrándose en la red de Cercanías de València", manifestó Cerdà.

La petición es compartida por Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, una ciudad que padece especialmente las consecuencias del déficit de comunicaciones ferroviarias que lastra al interior de la provincia. "Si se integra (la línea) en Cercanías, se reducen los tiempos y aumentan las frecuencias, la gente tendría más facilidades para llegar desde València: sería una revolución para las comarcas", indica el también líder de Ens Uneix.

Rodríguez suscribe el discurso que pronunció en la jornada de Xàtiva el presidente de la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida, Javier Cabedo. "Que haya una parada de AVE en Xàtiva es una excelente noticia, pero si no va acompañada de la mejora de otras infraestructuras que, vergonzosamente en 2025, todavía siguen estando pendientes de ejecutar, vamos a cojear y estaríamos haciendo la casa por el tejado", dijo el representante de los empresarios, refiriéndose al tren desde Alcoi, pero también al eternizado desdoble de la CV-60 o al eje de Alcoi-Alicante.

"Tener cerca la estación del AVE es una oportunidad, pero a Madrid vamos en contadas ocasiones", reflexiona el alcalde de Ontinyent. "Lo que hacemos mucho es coger el tren para ir a València o la CV-60 para ir a la playa y para eso necesitamos infraestructuras en buenas condiciones", ahonda. Rodríguez recalca que el campus universitario de Ontinyent atrae a jóvenes de media España para estudiar titulaciones como Enfermería o Ciencias de la Actividad Físicas, venidos de otras comunidades, algunas de ellas muy alejadas, pese a las dificultades que experimentan para llegar a la capital de la Vall d'Albaida. "Cuando se hacen encuestas a los estudiantes, lo que peor valoran son las interconexiones", subraya el munícipe, que augura un crecimiento aún más exponencial nuevos alumnos de diversos rincones de la geografía española cuando se implante la nueva facultad de Veterinaria en Ontinyent.

Por otra parte, un tren de cercanías más operativo y accesible facilitaría la llegada a Ontinyent de profesionales sanitarios, otra grave problemática que afecta al funcionamiento del hospital comarcal ubicado en la ciudad, recientemente declarado por la Conselleria de Sanidad como zona de difícil cobertura. "De la estación de tren al hospital apenas hay 5 minutos. Así el personal médico se plantearía venir a Ontinyent", incide.

Aunque se estima que la inversión que se está ejecutando para renovar la línea Xàtiva-Alcoi -incluyendo la adaptación de estructuras a la futura electrificación del trazado- permitirá reducir en torno a 15 minutos el tiempo actual del trayecto, Rodríguez lo ve insuficiente. A su juicio, deberían incrementarse las frecuencias de los viajes y activarse un tren que solo hiciera parada en Alcoi, Ontinyent y Xàtiva para ir a València.

El desdoble y modernización de la CV-60 -que vertebra el interior con la costa- es otra reivindicación importante. "No solo nos beneficiaría a nosotros. Ahora mismo a la gente de Gandia le viene mejor ir a València a coger el AVE que a Xàtiva", señala el alcalde.

En una línea similar, en la cumbre del miércoles Roger Cerdà llamó a la colaboración entre administraciones y con las empresas para desplegar las mejoras necesarias de cara a no desaprovechar la "oportunidad histórica" que se abre para las comarcas centrales con la llegada de la alta velocidad a la capital de la Costera, que coincidirá con la reapertura del reformado trayecto de la línea Alcoi-València. "Si no hacemos el trabajo ahora, cuando llegue la alta velocidad no supondrá un cambio sustancial en nuestra vida", advirtió.