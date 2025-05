Elogio de mi médico, Leonardo Ezpeleta

Con gran tristeza despedimos al Doctor Leonardo Ezpeleta Albuixech, que sirvió durante gran parte de su carrera médica en el centro de salud de Enguera, donde todos le queríamos no solo por su buen hacer, también porque era mejor persona.

Se ha ido prematuramente y pese a ser un gran deportista entregado a la vida sana. Me enteré de su situación al volver hace poco de Ecuador y preguntar por él, dejándome esto bastante impactada. Intenté ir a verle, pero ya no se encontraba bien, y pude al menos dedicarle unas sentidas palabras que, a juzgar por su respuesta, le reconfortaron.

Leonardo era uno de esos seres de luz como pocos encontramos en el pedrogoso camino de la vida. Y digo pedrogoso porque así era el camino de a quienes confiamos la delicada salud de nuestros seres queridos, en mi caso de mi madre. De cuya experiencia con sus enfermedades crónicas no puedo más que decir que contribuyó a eso, a hacerlo menos pedregoso, muy llevadero, a darle una calidad de vida y mantenerla en buen estado. Ni que decir que le queríamos mucho y mi madre me mandaba a darle frutos de nuestras cosechas. También cuando se ponía mal me pedía que lo llamara, ya que él sabía como nadie cómo respiraba su paciente y qué le iba a ir bien. Me mandaba contarle sus novedades cuando pasó a estar en la residencia, y cuando lo hacía él me decía que ya lo sabía porque preguntaba por ella. Durante la covid asesoró con gran acierto a la residencia, y pese a la que estaba cayendo en estos centros tuve la seguridad de que allí los tendrían bien protegidos del contagio porque les vi hacerlo muy bien.

Él era marcadamente didáctico, se le notaba mucho que le gustaba enseñar a sus residentes, siempre con lenguaje claro y llano. Eso hacía que, en consulta, la que llevaba siempre muy puntual, te explicara el origen y evolución de tus dolencias y qué opciones de tratamiento tenían. Pero si se pregunta a la gente mayor todos coinciden en señalar que era muy cariñoso. Dejó también su buena impronta en su colaboración con los servicios sociales.

Sus inquietudes le hicieron seguir ampliando su campo profesional, llegó a hacer cirugía, iba a congresos y se manejaba con el inglés, lo que me venía muy bien para los informes que me pedían periódicamente los organismos internacionales para los que trabajo. Cuando estaba en el extranjero prefería recurrir a él por email antes que fiarme de cualquier otro médico donde estaba, y siempre respondía de inmediato. Daba buenos consejos, de manera frugal y pensando en el bien de las personas. Conjugar ser un buen médico con ser cariñoso y dispensar tan buen trato es algo raro de encontrar. Y prueba de ello es que todos coincidíamos en manifestar lo contentos que estábamos con Leonardo. A mí personalmente me daba mucha confianza dejar la delicada salud de mi madre en sus manos, y ella misma pedía que él la viera cuando se complicaba.

Cuando le nombraron coordinador de primaria de la comarca y dejó el centro de salud lamentamos que dejara de ser nuestro médico, pero nos alegramos porque fueran muchos más los que se beneficiaran de su buen hacer. Precisamente por su destacada entrega a la salud primaria y lo contentos que nos tenía a todos, insto a las autoridades a que liguen su nombre a cualquier programa que represente este tipo de atención que él ejerció con excelente vocación de servicio público. Pero sobre todo para que su legado permanezca vinculado a este servicio del que se beneficia por igual toda la población.

Descanse en paz nuestro querido Leonardo, irrepetible gran médico y mejor persona, que nos trató tan bien que nunca le olvidaremos. Que se recuerdo perdure en el sistema público.