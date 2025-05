La trágica historia de Beatriu Just en en la Vall d'Albaida del s. XVI

Miércoles, 22 de mayo de 1527. Beatriu Just es encontrada ahorcada en su casa. La comitiva judicial, que ha llegado junto con un notable grupo de vecinos hasta las puertas, estudia el escenario como un crimen. Y no dudan a la hora de dictar sentencia: ordenan el modo poco honroso que sus restos deben ser tratados por «mala cristiana». Su trágica historia solamente es reseñada en las diligencias escritas por el notario Bernat Segrià, que ese día está cubriendo a un compañero. Con toda seguridad, su caso fue silenciado por sus familiares y conocidos por «el qué dirán». La influencia de la religión en aquellos tiempos en el comportamiento de la sociedad era dominante.

Sin embargo, las intenciones de castigarla al olvido se truncaron siglos después, cuando el investigador -y director del archivo de Ontinyent- Vicent Terol se topa con el escrito mientras restaura un documento: «Fue como si me pegasen dos bofetadas. Estaba inmerso en un trabajo relacionado con unos legajos. Un accidente fue la causa de todo, ya que aunque los documentos pertenecían al año 1527, estaban catalogados como de 1.526. Empecé a leer y la historia me conmovió. Hablamos de un caso muy trágico».

A partir de ese hallazgo, comenzó fuera del horario laboral una investigación para intentar completar la historia reseñada en las diligencias judiciales. Para llenar los huecos. Para saber algo más. Su trabajo ha sido incluido en dos libros diferentes. La primera versión, en valenciano, se titula «Morta desesperada, com a mala cristiana» y forma parte del volumen «Ser invisible. Testimonis literaris i documentals femenins» publicado en 2023. A su vez, bajo el título «Crónica de un suicidio en la Valencia del Renacimiento», la investigación fue traducida al castellano y publicada en el libro «Biografías olvidadas y marginalidad en la Edad Media y Moderna en la Corona de Aragón» el año pasado.

Ahora, Terol protagonizará una charla sobre el caso en la décima edición del ciclo de literatura y cine Ontinyent Negre: «Voy a intentar que sea interactiva, no presentaré un tostón monótono», comentó ayer el autor. Tendrá lugar el miércoles 28 de mayo a partir de las siete y media de la tarde.

Las 14 páginas que compilan su investigación desprenden una lectura minuciosa. No escatima en detalles: «La multitud se amontonaba a las puertas de la casa... las autoridades municipales y reales acudieron acompañadas de una ingente comitiva de vecinos y vecinas... Beatriu Just, la mujer de Donat, ha muerto en extrañas circunstancias. Su cadáver pende de una cuerda de esparto en una de las dependencias de la casa... Una mujer, una esposa y una madre joven», relata en el texto. Y las autoridades dictan sentencia: «Beatriu se había quitado la vida la noche anterior, inducida por el espíritu maligno, mientras sus tres hijas dormían». El destino del cuerpo de la mujer también es descrito:lo llevaron a un terreno apartado, lo incineraron y luego depositaron sus cenizas en el río.

Vicent Terol, en las instalaciones del archivo histórico de Ontinyent. / Perales Iborra

Esos son los hechos. Terol, luego, amplió la información: «Es la microhistoria de una mujer. En 1512, ya estaba casada y había finalizado su contrato de servicio doméstico como criada en casa de Mateu Febrer, un rico mercader... su edad, en el momento de su muerte oscilaría entre los 31 y los 35 años». Su casamiento tuvo problemas por el pago de la dote, que acabó en los tribunales. Su marido, después, se casó en segundas nupcias...». «Beatriu no era o no se sentía feliz, hasta el punto de hacérsele insoportable su existencia», concluye Terol en el texto. Una historia muy trágica, cruel.

«Un lector apuntó al marido, pero hay indicios que lo descartan»

En todo momento, Terol habla del suicidio de Beatriu Just y descarta otros escenarios. Sin embargo, en la segunda versión del escrito reflexiona sobre un apunte realizado por un lector, que defendió la autoría del marido. «El feedback, en este caso, fue muy interesante», comenta. Las sospechas se centrarían en que el autor material habría sido el marido. Sin embargo, el historiador apunta que «hay indicios que lo descartan». Así, recuerda que el Ontinyent de la época existía el preceptivo «toque de queda» y que «alguien del vecindario se habría dado cuenta de su presencia». «El marido, por lo tanto, debería haber llegado con anterioridad al toque de queda y tejer una red de complicidades muy difícil de mantener... por no hablar de que si quería acabar con la vida de su esposa había muchas alternativas a su alcance, menos comprometidas, más discretas y menos teatrales para consumar sus planes». En las diligencias se explicita en dos ocasiones que el marido se encontraba en una masía a 12 kilómetros de distancia: «Seguramente no disponía de caballo. Era un viaje considerable para la época».

A su vez, el autor de la investigación también reflexiona sobre el suicidio: «Era un tabú. Lo era entonces y lo sigue siendo en la actualidad... De todas las muertes es, quizás, la más perturbadora».

El investigador que ha indagado en el caso de Beatriu Just, durante un momento de la charla. / Perales Iborra

Recuerda que «en aquellos momentos se contemplaba como un homicidio, un autohomicidio... El suicida era considerado como un delincuente. Los parámetros mentales y legales han ido cambiando substancialmente a lo largo de los siglos y la condena ha dejado paso a la compasión», reflexiona Terol. «El suicidio ha sido, a lo largo de la historia, una muerte rechazada y estigmatizada», expone. Actualmente, las administraciones ya destinan recursos para tratar los problemas de salud mental. El caso de Beatriu Just ha sido rescatado del olvido gracias al hallazgo de unas diligencias escritas en el valenciano de la época y preservadas en los archivos históricos. Su vida, como tantas muchas, tuvo un duro desenlace.