Las fallas de Xàtiva buscan a contrarreloj una candidatura de consenso para la JLF

La historia se repite. El plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva se ha cerrado sin que nadie se haya atrevido a dar el paso de presentarse. Una situación que en el ámbito fallero se vive con "preocupación" y que ha empujado a diversas comisiones a volcarse en la tarea de encontrar a una persona que pueda despertar el máximo consenso posible antes de este jueves 22 de mayo, cuando está convocada la asamblea extraordinaria para la elección del puesto vacante.

Los presidentes (sobre todo los más veteranos) de las demarcaciones se han puesto manos a la obra y tienen previstas diversas reuniones antes de dicho cónclave con el punto de mira puesto en articular al menos una propuesta que pueda conducir a la fumata blanca, sin desdeñar un escenario "ideal" en el que se ponga varias opciones encima de la mesa. Los teléfonos echan humo. La cuestión se observa como una prioridad y en dos días tiene que haber una solución. Nadie quiere revivir el insólito desenlace de la tensa asamblea de hace un año, cuando, ante la ausencia de candidaturas consistentes, acabó siendo reelegida la expresidenta de la JLF con el apoyo de apenas una quinta parte de las comisiones falleras de Xàtiva.

Los estatutos son claros: si no se presenta ningún candidato, es la asamblea general -integrada por los presidentes de las demarcaciones- la que tiene el deber de proponer nombres de falleros que puedan ser válidos para dirigir las riendas de una fiesta que agrupa a 4.000 personas. Tras la votación, el presidente nato de la JLF, el alcalde de Xàtiva, debe ofrecer el cargo a los más respaldados siguiendo el orden del número de votos recibidos.

Al margen de la presidencia de la JLF, la inquietud general va más allá: se trata de que pueda configurarse una ejecutiva solvente para afrontar los muchos retos que tienen las Fallas de Xàtiva por delante. Hay cierta sensación de estancamiento y un puñado de reivindicaciones ante el ayuntamiento para expandir los festejos y mejorar los monumentos.

Aunque ha habido falleros que han meditado presentarse, no han encontrado apoyos para formar un equipo o no se han visto en disposición de lograr el respaldo necesario y finalmente han desistido. Las fuentes consultadas entienden las dificultades para que alguien se atreva a presidir la JLF. "Hay muchos disgustos y bofetadas y te tienes que pelear con unos y con otros. Y no es lo mismo hacerlo por tu falla que en representación de todas", resume un dirigente fallero. "Es un marrón tremendo. Se necesita mucha voluntad y aguante y rodearse de gente competente a veces es difícil porque prefieren quedarse en su falla", apunta. En este contexto, hay quien plantea fórmulas alternativas como que la presidencia recaiga en un empleado del ayuntamiento con suficiente disponibilidad, acompañado de un fallero de cada comisión en la ejecutiva.

Entre las fallas también existe la sensación extendida de que los actuales estatutos no son acordes a la realidad actual y dificultan la elección. La renovación de la normativa está pendiente del congreso fallero que está en marcha. Algunas comisiones han pedido reformar el reglamento para exigir que los candidatos sean escogidos por mayoría absoluta. También han abogado por ampliar el plazo para la búsqueda de candidaturas por parte de las agrupaciones. El sistema actual obliga a realizar todo este trabajo en la misma asamblea, cuando se comunica que no se ha registrado ninguna candidatura. Y eso hace que las propuestas que se barajan en esa reunión no lleguen a las comisiones, según lamentan desde una de las demarcaciones.

Dos millones: el impacto de las Fallas en Xàtiva

Al margen del problema de la presidencia de la JLF, las comisiones amplían más allá los debates necesarios sobre el futuro de la fiesta. Un informe que está elaborándose para ser presentado al ayuntamiento cifra en 2 millones de euros el impacto que generan las Fallas para la economía de Xàtiva. El estudio sentará las bases para solicitar un mayor respaldo en el presupuesto municipal.

Las fuentes consultadas entienden que los fondos actuales que se transfieren son insuficientes e impiden que se puedan plantar fallas más grandes en la capital de la Costera, lo que a su vez merma la capacidad de la fiesta de atraer visitantes. Hay demarcaciones que están superando con mucho esfuerzo los 200.000 euros de presupuesto.

También hay otras demandas pendientes de atender, como la reclamación de una nave para guardar monumentos o de un local multiusos para evitar que el colectivo fallero tenga que desplazarse a otros municipios para determinados actos festivos de hermandad. "No se trata de pelearnos con nadie, sino de hacer un frente común por la fiesta: cuanta más categoría tengan las Fallas, más beneficioso será para la ciudad", zanjan estas fuentes.