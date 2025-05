El PP de Xàtiva se queja por no poder entrar al hotel Murta y el gobierno responde que está adecuándolo para licitarlo

Después de siete años cerrado y dos licitaciones fallidas, una empresa de limpieza contratada por el Ayuntamiento de Xàtiva ha estado adecuando y acondicionando en los últimos días el hotel Murta, de titularidad municipal, con la esperanza de que pueda quedárselo alguna empresa del sector turístico.

El PP de Xàtiva, sin embargo, ha anunciado este martes que va a presentar "una queja formal" ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana "tras la negativa del gobierno municipal a permitir el acceso" al edificio, cuya situación, aseguran los populares, "preocupa cada vez más a los vecinos del barrio".

Desde la formación mantienen que en las últimas semanas han recibido avisos de residentes que observan "luces encendidas, ruidos y presencia de personas en el interior del hotel a altas horas de la noche, a pesar de que el edificio se encuentra oficialmente tapiado y sin uso".

"Ante esta situación, el PP solicitó de forma oficial en marzo y nuevamente en mayo de 2025 una visita al inmueble para comprobar su estado, en ejercicio de su función de fiscalización como representantes públicos. Sin embargo, la respuesta del gobierno municipal ha llegado esta misma semana: la concejala de Turismo, Raquel Caballero, ha denegado el acceso alegando que se está limpiando y acondicionando el edificio para visitas posteriores".

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, afirma que no se cree este argumento, que tacha de "excusa". “Lo que deberían hacer es dejarnos entrar a comprobar si hay personas viviendo en un edificio municipal cerrado desde hace 7 años”, ha afirmado el portavoz del PP, Marcos Sanchis. “Queremos saber si se está ocupando el edificio y si el Ayuntamiento está haciendo algo al respecto. La respuesta del gobierno es encerrarse en el oscurantismo y en excusas ridículas. Una vez más, el PSOE de Roger Cerdà bloquea a la oposición e incumple su obligación de transparencia”, incide Sanchis, que exige "información pública sobre las actuaciones realizadas y previstas en el inmueble" y "un plan real y urgente de reapertura, restauración o aprovechamiento turístico del edificio".

"El hotel no está ocupado"

Desde el gobierno municipal de Xàtiva, por su parte, acusan al PP de "propagar bulos y buscar crear alarma social". "Una vez más nos encontramos frente a informaciones falsas. El hotel no está ocupado. Se ha contratado a una empresa para limpiar y retirar enseres de cara a la próxima licitación. La voluntad del PP no es constructiva en este asunto, así que le pedimos que no espante a los posibles interesados en la concesión y que no perjudique a los intereses municipales proyectando bulos y fake news", apostillan en el ejecutivo local.

Este diario ya se hizo eco con anterioridad de la presencia de intrusos dentro del inmueble municipal, aunque cuando los operarios de limpieza entraron al mismo no había nadie en el interior. El Ayuntamiento de Xàtiva implantó una serie de medidas antiocupación en el hotel mientras esté cerrado.