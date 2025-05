Compromís pregunta por la subvención de Memoria democrática de la Diputación que "Enguix deniega en Ontinyent"

Este miércoles, el grupo municipal Compromís por Ontinyent ha denunciado "la denegación de una subvención para Ontinyent por parte de la vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natalia Enguix, en materia de Memoria democrática". El portavoz de la formación valencianista, Nico Calabuig, ha lamentado "el clima de crispación del partido de Jorge Rodríguez a la institución provincial, mintiendo deliberadamente sobre los sentidos del voto del grupo Compromís, mientras obvia la denegación de una subvención en Ontinyent por no ajustarse al objeto de la convocatoria, a pesar de que es Ens Uneix quién gestiona esta área tanto en el Ayuntamiento como la Diputación".

En palabras del regidor y portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, “asistimos con perplejidad a la enésima actuación incomprensible de Ens Uneix en los gobiernos de Ontinyent y la Diputación. La vicepresidenta primera y diputada delegada de Memoria democrática, Natalia Enguix, ha resuelto la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos para proyectos de recuperación de la Memoria democrática en 2025. A la propuesta, aprobada con el voto a favor de Ens Uneix, se le deniega la subvención en Ontinyent porque el objeto del proyecto presentado no se ajusta a las líneas subvencionables de la convocatoria”.

“Es surrealista que el gobierno municipal de Ens Uneix presente un proyecto que no se adapte a la convocatoria que Ens Uneix publica desde la Diputación, y que además conocen con detalle, puesto que es una área gestionada por la vicepresidenta Natalia Enguix. Por eso, exigimos explicaciones al regidor de Memoria democrática de Ontinyent por presentar un proyecto que acaba siendo denegado al no ajustarse al objeto de la convocatoria, hecho que demuestra una descoordinación y una gestión muy cuestionable”, ha expuesto Calabuig.

El portavoz de Compromís tambiénha destacado que “esta propuesta, que deniega una subvención en Ontinyent, ha salido adelante con el voto de Ens Uneix, a pesar de que esta información no se ha dado por parte del partido de Jorge Rodríguez. En cambio, Compromís ha votado abstención, y nuestra portavoz a la Diputación, Dolors Gimeno, ya lamentó durante el debate de la propuesta que hubiera municipios que se quedaron fuera. Por lo tanto, mientras Ens Uneix intoxica y miente deliberadamente sobre el sentido del voto de nuestro grupo en la Diputación, pasa de puntillas por aquellas votaciones que deniegan subvenciones a nuestra ciudad por la gestión nefasta del gobierno municipal”.

Calabuig ha subrayado que “así mismo, queremos denunciar una vez más las mentiras de Enguix sobre aquello que vota el grupo Compromís en la Diputación. La relación de subvenciones nominativas que se llevaron a votación este martes es una propuesta del gobierno del Partido Popular y Ens Uneix, con el apoyo de Vox y mezcla cuestiones muy diversas. El posicionamiento de nuestro grupo en la Diputación ante estas propuestas es votar abstención, puesto que dentro de un listado de inversiones tan diferentes pueden compartirse unas y no otras, muchas veces por motivos técnicos o competenciales”.

“Y la señora Enguix sabe perfectamente cuál es nuestro sentido del voto y cúal es el motivo. Desgraciadamente, Ens Uneix continúa enviando notas de prensa afirmando que Compromís vota en contra de Ontinyent, sabiendo que faltan a la verdad deliberadamente. Lamentamos profundamente la deriva intoxicadora y mentirosa del partido de Jorge Rodríguez y les instamos a corregir esta actitud destructiva, que no aporta nada positivo y solo hace que crear crispación y mal ambiente”, ha concluido Calabuig.

Respuesta de Ens Uneix

Y el debate político no ha acabado. Desde Ens Uneix han querido contestar a las declaraciones lanzadas por Nico Calabuig: "Las declaraciones del portavoz de Compromís en Ontinyent sobre la subvención de memoria democrática no son más que una cortina de humo para intentar tapar lo que realmente ha quedado en evidencia esta semana: que su partido no quiere que lleguen dinero a Ontinyent ni a la Vall d'Albaida. Es una maniobra de distracción ante su propia frustración para ver que, mientras ellos se dedican a crispar e intoxicar, las cosas marchan bien y las inversiones están llegando a la ciudad como nunca antes", exponen fuentes del partido.

"Es curioso que se muestren tan preocupados por una subvención que, como ya se ha explicado, ha sido denegada por motivos estrictamente técnicos, mientras no apoyan a un paquete de 692.400 euros en ayudas directas para Ontinyent y otros municipios de la comarca. Ayudas que incluyen proyectos como el del barrio de Poble Nou, el nuevo almacén de obras, la renovación del Estadio El Clariano, el apoyo al comercio local o mejoras en infraestructuras básicas como las de Beniatjar, Montixelvo, l'Olleria y Castelló de Rugat", apostillan las mismas fuentes de Ens Uneix.