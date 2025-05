El Ontibasket se proclama campeón masculino de la Liga Valenciana y subcampeón femenino

El club de baloncesto Ontibasket de Ontinyent sigue sumando títulos y este fin de semana se ha proclamado campeón masculino y subcampeón femenino en la Liga Valenciana 3x3 organizada por el Circuit Costa Este. La competición autonómica llegaba a su fin y la localidad de Massanassa acogía el pasado fin de semana la última jornada con los partidos que decidían a los ganadores de cada categoría.

Las chicas del Ontibasket que se han proclamado subcampeonas de la Liga Valenciana 3x3. / Ontibasket

El Ontibasket masculino empezó bien el camino hacia el título, ganando los tres partidos de grupo y pasando al cuadro final como primeros de grupo. Abrieron la jornada ganando al San Lázaro de Zaragoza por 18-12, después se imponían al Rado Pakolo Almansa por 21-14, y en el tercer encuentro vencían al Burjassot Tecni Team por 21-19. En semifinales se enfrentaban a un rival directo y con opciones también de llevarse el título de campeón, el Altea 3x3, pero los de Ontinyent, en partido de infarto, ganaban en la prórroga por 22-20. Con esta victoria se presentaban en la final con el campeonato en el bolsillo. En la final jugaban contra el Almansa, cediendo en el partido, lo que les privaba de ser campeones de la sede, pero lograban levantar el trofeo de campeones del Campeonato de la liga valenciana.

El Ontibasket femenino tenía más complicado llevarse el título, ya que debían quedar por delante del equipo Woka on three de Mérida. Pero las ontinyentinas realizaron una gran jornada y un gran campeonato, quedando finalmente subcampeonas. En Massanassa, abrieron la jornada ganando precisamente a su rival directo, el conjunto de Mérida, al que se impusieron por 15-13. Pero el segundo encuentro lo perdieron, ante el Montserrat, por un ajustado 17-16. Por diferencias de puntos, el Ontibasket pasó a la final contra el Woka on three, cediendo también por solo un punto, 16-17. La derrota en la final las dejaba sin el título de campeonas.

Los chicos del Ontibasket en un partido. / Ontibasket

U17 en Manises

Por otra parte, el pasado sábado también se disputaba el tercer evento de la categoría sub-17 que organiza la Federación Española de Baloncesto (FEB), junto con la federación valenciana. El Ontibasket masculino, equipo de la academia del club, perdió contra equipos como el Genovés, Torrent y Elche, y ganaron al Puerto de Sagunto.