Pau Moscardó, nueva «mestra» de la Muixeranga de Xàtiva

La Muixeranga de Xàtiva anunció ayer la renovación de sus cargos, confirmando que Pau Moscardó -a sus 24 años de edad- es la nueva «mestra» de la entidad, la primera mujer que accede al cargo. Moscardó atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «en los últimos años me he desempeñado como ‘segona mestra’. El ‘mestre’ que había hasta ahora ha renunciado por motivos personales y era un movimiento natural. Presenté mi candidatura y salí elegida». «Es cierto que es la primera vez que tenemos a una mujer en el cargo, aunque sí hemos tenido presidenta. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, como haber estado ya incluida en un área técnica».

Entre sus nuevas tareas se encuentra la organización de los ensayos o la preparación de las figuras a representar: «Estoy en la Muixeranga desde 2016, cuando fue refundada. Siempre me ha gustado lo de hacer figuras humanas. En el Instituto Josep de Ribera ya había un área dedicada a estas cosas y yo formaba parte. Una amiga que ya estaba en la Muixeranga me animó a apuntarme y no lo dudé».

Así ha sido la V Trobada de Muixerangues de Xàtiva / J. L. Llagües

«También tendré que elegir a las personas idóneas para cada parte de la figura, coordinar los grupos de trabajo o hacer de contacto con la resta de ‘colles’ de otros lugares. Es algo que lleva una dedicación», prosiguió la nueva «mestra» setabense.

Consultada sobre el número de integrantes de la agrupación, Moscardó comentó que son sobre unos 80 en el censo:«Pero en los ensayos y en las figuras participamos unos 30, quizás cuarenta en un día grande. Todo ha cambiado en unos años. La pandemia nos restringió mucho, porque hablamos de una actividad de mucho contacto humano. Luego, fueron desapareciendo los límites y ahora queremos difundir en qué consiste la actividad de la asociación».

«La Muixeranga de Xàtiva se refundó en 2016, aunque hay registros de grupos anteriores que dejaron de existir por diferentes motivos. El 14 de junio coordinaremos la séptima ‘trobada’ en Xàtiva y compartiremos plaza en la Muixeranga la Penyeta Blanca y la de Alginet. Animo a toda la gente interesada a que venga a nuestro local con ropa cómoda para ver un ensayo», finalizó.

Junto a Moscardó, la resta de cargos son los siguientes:

Mestra: Pau Moscardó

Segona Mestra: Adriana Gómez

Cap de tronc: Ricard Feliu Giménez

Àrea de pinyes

Cap de pinyes: Josep Payà

Component: Andreu Llopis

Àrea de xicalla

Cap: Guillem Taengua

Component: Carles Taengua

Àrea de Premuixeranguers: Ferran Llopis