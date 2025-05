Xàtiva ya tiene Reina de la Fira d'Agost 2025

El Ayuntamiento de Xàtiva ha dado a conocer este jueves el nombre de la joven seleccionada para representar el cargo de Reina de la Fira d'Agost 2025.

La candidata que ha sido designada tras someterse al examen del jurado se llama Irene Díez López, tiene 21 años y cursa tercer año del grado de Economía en la Universitat de València.

Irene es una enamorada de las lenguas y, de hecho, está estudiando la carrera en inglés. Además de practicar idiomas, en su tiempo libre le gusta disfrutar del senderismo y la cocina. También está vinculada al mundo de las fallas, puesto que forma parte de la comisión del Raval de Xàtiva.

La llamada del alcalde ha cogido a la aspirante por sorpresa. "No me esperaba que la decisión se tomara tan pronto. Había salido del ayuntamiento hacía una hora y media, muy contenta por la entrevista con el jurado y no me esperaba tener tan buenas sensaciones porque estaba muy nerviosa", ha explicado Irene a Levante-EMV tras recibir la noticia.

"Un motivo de orgullo para cualquiera"

"Ser Reina de la Fira era algo en lo que siempre había pensado. Representar a Xàtiva es un motivo de orgullo para cualquiera y me da mucha ilusión", ha señalado Díez. La alegría es doble en su entorno, puesto que la Reina ha decidido que su hermano Antoni sea quien ejerza de acompañante en sus actos oficiales. "Estoy muy contenta de vivir está experiencia con mi familia y mis amigos", ha declarado Irene, a quien le hace especial ilusión el evento de la inauguración de la Fira.

En los próximos días tendrá lugar la recepción oficial de la nueva reina de la Fira, junto a su corte de honor, en el Ayuntamiento de Xàtiva, antes de la proclamación oficial. Irene sustituirá en el cargo a Àngela Agustí Bordera, máxima representante de los festejos en 2024.