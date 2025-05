"No esperaba tanto respaldo de las fallas de Xàtiva"

Solo han pasado unas horas desde su elección como nuevo presidente de la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva y Paco Sisternes ya está metido de lleno en su nuevo cargo. Cuando atiende a este diario se encuentra almorzando y, al mismo tiempo, "buscando a gente" para conformar el equipo que le acompañará al frente de un colectivo que rige los designios de 4.000 falleros. "El apoyo que he recibido ha sido bestial, mayor al que me esperaba. Espero que haya el mismo respaldo a toda la Junta", declara.

Jubilado tras regentar durante 27 años una carnicería en la calle Abú Masaifa -de cuya comisión es miembro- va a dejar por un tiempo aparcada la que ha sido su principal ocupación hasta ahora dentro del mundo del ajedrez -es árbitro de la Federación autonómica, ha coordinado diversos circuitos y torneos a todos los niveles, dirige el club de ajedrez Els Voltors de Canals y entrena a decenas de niños de varias poblaciones de la Costera- para volcarse en su nuevo puesto. Él bromea con que lo han nombrado "por ser carnicero, para cortar el abadejo, y por estar jubilado, porque tengo dedicación".

Aunque su nombre ya había sonado con anterioridad para presidir la JLF -fue vicepresidente entre 2015 y 2017- Sisternes no había dado oficialmente el paso. Sabiendo de su disposición a asumir el cargo si nadie presentaba una candidatura formal, fue propuesto y despertó un elevado grado de consenso entre las comisiones.

"Lo que quiero es tirar hacia adelante e intentar cambiar alguna cosa. Que se hable bien de las fallas de Xàtiva a nivel nacional e internacional y que no pase como el año pasado, que se hablaba de otras cosas que no son la fiesta fallera", indica. La intención de Sisternes es rodearse en la junta de "gente válida" que se acople a su filosofía y que cuente con el beneplácito de la asamblea de presidentes de las demarcaciones, a quienes está preguntando posibles aspirantes a formar parte de la JLF. "Entiendo que las comisiones quieren tener a los mejores para ellas, pero yo quiero lo mejor para el colectivo fallero", recalca.

De momento, confirma que el exconcejal Ricardo Martínez será su vicepresidente primero en el equipo, que también incorporará a Pau Esplugues, entre otros nombres ya perfilados. También ha ofrecido continuar a diferentes cargos de la anterior ejecutiva fallera y calcula que podrá contar con al menos cinco o seis de ellos, aunque el listado oficial lo presentará públicamente en 15 días para someterlo a votación.

Experiencia y don de gentes

Paco es consciente del desafío que supone el peliagudo encargo de presidir las fallas, un cargo no remunerado y muy sometido al escrutinio y a la crítica. "Aquí se cobra a palos", bromea de nuevo. Aunque ya hay quien le ha dicho que le acompaña en el sentimiento, el dirigente apela a su experiencia y al don de gentes para lidiar con lo que venga. Además de carnicero, también ha sido jefe de tienda de Consum, donde coordinaba un equipo de 22 personas, además de presidente de la falla del Cid. "Si trabajas en lo que te gusta no es trabajar, disfrutas de lo hecho", subraya, antes de llamar a una mayor unidad de las fallas para mirar por el bien común del colectivo. Respecto a su programa de medidas, va a ponerlo encima de la mesa del ayuntamiento e implica cambios en algunos actos.

Aunque por ahora va a dejar aparcados los muchos compromisos que tiene con el ajedrez, Sisternes no tiene duda de que volverá retomarlos en un futuro. Su experiencia en el deporte es otro punto a favor. "En el ajedrez, a pieza tocada, pieza meneada. Esa filosofía es aplicable a las fallas y a todo. En la vida, si das un paso y te equivocas no puedas dar marcha atrás, tienes que hacer frente a lo que has decidido y seguir adelante", reflexiona.