El Síndic exige actuar ante los malos olores que persisten en el polígono de Albaida

Los malos olores denunciados por vecinos del polígono La Pedrera de Albaida persisten meses después de alertar de la situación y elevar una queja al Síndic de Greuges, que reclamó al ayuntamiento y a la Conselleria de Medio Ambiente que tomaran medidas para resolver el problema.

El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, ha emitido una nueva resolución en la que expone que el consistorio y la conselleria “no han realizado las actuaciones necesarias”. El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, niega esta falta de actuación y señala las medidas que se han adoptado y las que contemplan ahora ante la persistencia de los malos olores.

Inicialmente, las quejas de las molestias se centraron en una empresa textil ubicada en el polígono La Pedrera. Desde el ayuntamiento, tras comprobar la existencia de esos malos olores, se realizó el análisis de las aguas, que no arrojaron signos de contaminación. El alcalde pidió a la conselleria unos análisis más exhaustivos y durante diferentes periodos del día, ya que los vertidos podían producirse por la noche, y “técnicos de la conselleria realizan periódicamente estos análisis. No ha salido ninguna afección al río y la empresa, que ha presentado toda la documentación, cumple con la legalidad y no está realizando los vertidos”, asegura Roses, que afirma que se ha descartado que los malos olores y los vertidos provengan de esta compañía.

Pero la situación persiste y los vecinos siguen soportando los malos olores, por lo que han reclamado que “si se ha determinado que los olores no provienen de la empresa, se investiguen otras posibles fuentes”. Exigen una “investigación adecuada del origen de los olores” para esclarecer de donde provienen y poder actuar para resolver la situación. Los afectados manifiestan que “desconocemos si los olores provienen de vertidos, emisiones atmosféricas u otro tipo de agente contaminante”, por lo que señalan, en el escrito del Síndic, que “es fundamental que se realice un estudio de calidad del aire y que se adopten medidas concretas para evitar que esta situación se repita en el futuro”. Ponen de manifiesto que las administraciones implicadas “deben asumir su responsabilidad en la investigación y solución de este problema”.

El Síndic también insiste en que el ayuntamiento y la conselleria tienen que averiguar la procedencia de los malos olores y poner remedio. Insiste a las dos administraciones, “especialmente a la municipal”, para que en el ámbito de sus competencias en materia medioambiental “desarrollen las actuaciones necesarias para identificar la fuente productora de las molestias que las personas promotoras vienen padeciendo y denunciando y para, si se detectan incumplimientos de la normativa vigente, que se acuerde la adopción de las medidas correctoras y sancionadoras que resulten precisas”.

Colector aguas

El Ayuntamiento de Albaida está trabajando en averiguar el origen de las molestias, según ha explicado el alcalde a este diario. Roses señala que “los malos olores parece que provengan del alcantarillado. Es por ahí por donde se aprecia” y avanza que están trabajando en un proyecto para renovar el colector que conduce las aguas desde el puerto de Albaida, en la parte alta de la población, hasta la depuradora (EDAR de Albaida, el Palomar y Atzeneta d’Albaida), situada en la parte baja del pueblo, y que recoge todas las aguas que discurren por el término. “La tubería general, el colector por el que pasan todas las aguas, también por el polígono La Pedrera, está en mal estado y podría estar provocando las filtraciones y malos olores. Queremos cambiarlo y, si vienen de ahí, solucionar el problema”, explica a este diario el primer edil albaidense. Roses afirma que “ya estamos trabajando en el proyecto, incluso hemos visto el coste que tendría, que sería de unos 264.000 euros”, y apunta que han solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la empresa encargada del servicio de alcantarillado “trabaja en la redacción del proyecto”.

El alcalde de Albaida niega la falta de actuación que recrimina el Síndic y afirma que “estamos trabajando en resolver el problema. Hicimos análisis de las aguas de la empresa y tras descartarse que los malos olores provengan de allí estamos intentando averiguar de donde proceden y tomar las medidas para solucionarlo”.