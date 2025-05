La protesta por las carencias de la Sanidad toma las calles de Ontinyent: "No hay derecho a lo que está pasando"

Demoras de hasta año y medio para una intervención quirúrgica, problemas para obtener cita con el médico de primaria, pruebas diagnósticas que tardan meses y meses en concretarse y que se derivan a Xàtiva, Alcoi, Alzira o Elx… Estas y otras razones han empujado este lunes a cientos de vecinos de Ontinyent a salir a la calle para protestar contra las múltiples carencias que arrastra la atención sanitaria en la capital de la Vall d’Albaida. En el ambiente sobrevolaba un sentimiento compartido de indignación.

Dos años después de la movilización ciudadana suscitada a raíz del cierre estival de la planta de medicina interna (entonces con la Conselleria de Sanidad en manos del PSPV), una nueva manifestación ha recorrido las principales calles de la localidad bajo la batuta de la Coordinadora de Pensionistas de la Vall d’Albaida, con el foco puesto en la defensa de una “sanidad pública de calidad, adecuada y accesible a todos” frente a los “recortes” achacados a la administración autonómica (ahora bajo el control del PP) y las listas de espera, que "discriminan a las personas vulnerables" y "ponen en riesgo la salud de la ciudadanía".

Manifestación en defensa de una sanidad pública y sin recortes en Ontinyent. / Perales Iborra

A la convocatoria -que aunque lejos de ser tan multitudinaria como la de 2023 ha reunido a cerca de un millar de personas- se han sumado diversas asociaciones. También han participado varios concejales del gobierno municipal de Ens Uneix, así como de Compromís y el PSPV.

La protesta ha partido desde la parte de la Plaça de la Concepció libre de obras y ha terminado en el Hospital General de la Avenida Francisco Cerdà, una anticuada infraestructura que sigue concentrando la mayoría de los servicios sanitarios del municipio a la espera de la lenta puesta en marcha del nuevo hospital, que de momento sigue siendo un gran continente sin casi contenido (desde 2023 solo funcionan en su seno las consultas externas) tras más de 40 millones de euros de inversión. La agilización de los trámites para la apertura del complejo -aún en proceso de dotación de su equipamiento- ha sido otra de las reivindicaciones de la jornada de hoy. A falta de una fecha concreta, la Conselleria de Sanidad anunció hace un año que el nuevo hospital estaría en funcionamiento después del verano de 2025.

Manifestación en defensa de una sanidad pública y sin recortes / Perales Iborra

“Estamos preocupados por la marcha de la sanidad en Ontinyent. Llevamos varios años en los que, cuando llega un periodo vacacional, comienzan a suprimirse servicios y plantas en el hospital”, expone el portavoz de la Coordinadora comarcal de Pensionistas, Rafa Muñoz, en alusión a la derivación de los pacientes de las áreas de Maternidad, Cirugía y Otorrinolaringología al hospital de Xàtiva el verano pasado por la falta de médicos en Ontinyent. Aunque en junio de 2024 el Consell declaró a la localidad como área de difícil cobertura para incentivar la llegada de facultativos, los problemas para captar profesionales persisten y las listas de espera en determinadas especialidades despiertan el cabreo vecinal y dan pie a incidentes puntuales y a la sobrecarga de los trabajadores.

Las dificultades se extienden a los centros de salud y ambulatorios. Según denuncian desde la Coordinadora, algunos se quedan al 50% y otros con un médico solo al no cubrirse las vacantes que se producen. "Desde la pandemia hemos notado un cambio grande a peor. No hay una buena atención al público y cuesta mucho que te den cita con el médico", relata Xaro, una de las vecinas que han participado en la marcha. "Te dicen que estés a las 8 de la mañana para coger número, pero luego vas y no te dan", incide esta usuaria, que también experimentó en sus carnes un retraso de un año y medio para una cita en Traumatología tras sufrir una caída.

"Ahora mismo la sanidad aquí es un desastre. Se ha pedido bastante atención y hay muchas demoras. Necesitamos que vengan más médicos para recuperar algo de servicio", apunta Ricardo, otro manifestante. "No hay derecho a lo que está pasando. Nos envían a Alcoi a hacer la placas, a pruebas diagnósticas y a todo. Aquí tenemos mucho hospital pero no aprovecha para nada", expone Carmen.

“La gente está enfadada. Vas a pedir cita con el médico de cabecera y te la dan para dentro de varios días", critica el portavoz de la coordinadora, que ha mantenido reuniones tanto con la regidora de Sanidad de Ontinyent como con el presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida para trasladarles la inquietud existente. Desde el consistorio se han comprometido a solicitar una reunión con la Conselleria de Sanidad con el objetivo de transmitir las quejas recabadas.

Derivación a la privada

A las complicaciones señaladas se ha añadido la reciente supresión del servicio de cirugía cardíaca que se prestaba en el hospital de Alzira. “Ahora nos toca irnos a Elx, a un centro privado”, censura Muñoz.

En el manifiesto que se ha leído al final de la manifestación, la Coordinadora ha hecho un llamamiento a partidos políticos y asociaciones vecinales para que se unan a un frente común con la mirada puesta en "presionar para proteger y fortalecer nuestra sanidad pública". Los convocantes también han exigido "el aumento y la adecuada asignación de recursos para garantizar una sanidad pública eficiente y de calidad", junto con la "contratación demás personal sanitaria y el uso eficiente de los recursos".