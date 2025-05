Denuncian el uso de billetes falsos de 50 euros para hacer compras en comercios de Xàtiva

Ocurrió ayer, lunes 26 de mayo, pasadas las cinco de la tarde. Un hombre de unos 50 años de edad y nacionalidad extranjera pagó una compra en un establecimiento de Xàtiva con un billete falso de 50 euros. Los hechos ya han sido denunciados ante la Policía Local y la Policía Nacional y la dueña del negocio quiere dar la voz de alarma al resto de establecimientos de la capital de la Costera.

Mari Carmen Palop es la responsable de "la Casa de los Salazones". El local está ubicado en la calle Gregorio Molina, una de las arterias comerciales de la ciudad. "Eran las cinco y cuarto, recuerdo que estaba atendiendo a un repartidor. Entró un hombre, iba bien vestido y bien peinado. Calculo que su edad no llegaría los 50 años. La verdad es que entró en la tienda y lo vi un poco nervioso, caminaba como muy inquieto. Yo tengo cámaras de seguridad y lo grabé todo. Me pidió lo primero que tuvo a la vista, una terrina de tomate seco que vale unos dos euros. Y me pagó con un billete de 50 euros, que a primera vez y con el tacto y todo parecía legal".

La afectada ha hecho capturas de la cara del varón, que ha compartido con las fuerzas de seguridad: "Aparentemente, yo vi que el billete era normal. De hecho, cuando vino la policía me dijo que estaba muy bien falsificado. Fue al tocar el relieve cuando me di cuenta de que se despegaba y algo no cuadraba", comentó.

"Inmediatamente, cerré la tienda. Salí a buscarle, di varias vueltas a la manzana y me fui a Renfe por si allí le identificaban. Me dijeron que allí no había estado. Creo que desapareció muy pronto", prosigue Palop. "Lo que quiero es que otros comercios estén al tanto, hice una publicación en Facebook, pero la he puesto con visibilidad restringida para no tener problemas. Tras ir a la Policía Local, me dijeron que denunciara en la Policía Nacional. Llamé al 092 y vino una patrulla. Les comenté lo sucedido y me dijeron que iban a hacer una batida por si lo encontraban. Se quedaron el billete y luego fui por la noche y puse la denuncia".

"Hace tiempo me pasó que un hombre que luego pensé si era carterista profesional quiso engañarme con un fajo de billetes de cinco euros. Quiero lanzar la voz de alarma para que la gente esté al tanto por si aún está por aquí por Xàtiva", ha apostillado la dueña del negocio.