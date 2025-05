Bicorp, Chella, Enguera, Quesa y el Genovés entran en el top de ayuntamientos más transparentes

Solamente 7 de los 61 ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida han aprobado el examen de transparencia al que les ha sometido el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la Universidad CEU Cardenal Herrera tras el análisis del contenido de sus webs municipales en 2024. Son cinco más que hace cuatro años, lo que supone un incremento exponencial.

Entre los consistorios que han superado la prueba destaca el caso de Bicorp, uno de los once de la Comunitat Valenciana que han sido distinguidos por la institución con el Sello Infoparticipa a la transparencia y participación en la comunicación pública local. Esta localidad cumple con el 75% de los 52 indicadores de transparencia y participación revisados por un equipo de investigadores multidisciplinar del CEU, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la UNED y la Universidad de Alicante, siguiendo la metodología del Mapa Infoparticipa.

Otros 31 ayuntamientos valencianos han obtenido menciones por cumplir con más de la mitad de los indicadores analizados en la prueba, entre ellos cinco de la Costera, la Canal y la Vall: Chella y el Genovés (con un 69,23% de ítems superados), Enguera (con un cumplimiento del 67,35%), Locnou d'en Fenollet (con un 50% de parámetros aprobados) y Ontinyent (con un 53,7% de cumplimiento). Esta última localidad ya figuraba por encima del umbral del aprobado en anteriores ediciones de la iniciativa.

Entre los consistorios que han cumplido con más del 25% de indicadores de transparencia examinados figuran Moixent (25%), Vallada (32,6%), l'Olleria (34,6%) y Canals (34,82%). El resto de administraciones locales se encuentran por debajo de estos porcentajes.

En el caso de Xàtiva, sin embargo, la evaluación publicada no contempla información que sí que aparece en la web municipal, como los acuerdos de las juntas de gobierno -entre otros indicadores que según el análisis no aparecen en el portal-, que en cambio no son aireados por otros ayuntamientos teóricamente más transparentes -según el mapa- como Ontinyent.