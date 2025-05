Un circo chino abrirá la Fira d’Agost y un homenaje a los Beatles la clausurará

La Fira d’Agost de Xàtiva 2025 se inaugurará con un espectáculo del circo chino y se cerrará con un homenaje a los Beatles. Tras el acto oficial de proclamación de la Reina de la Fira, Irene Díez López, y su corte de honor, el primero de los actos centrales de la fiesta de este año, la noche del 14 de agosto, contará con la actuación del circo chino.

Así fue la inauguración de la edición 2024 de la Fira de Xàtiva / Adrià Mancebo

El Gran Circo Acrobático de China estará esos días actuando en València, en el Teatro Olympia, donde recalará entre el 12 y el 24 de agosto, aunque el día 14, día de la inauguración de la gran fiesta de Xàtiva, no se contempla actuación en la capital valenciana. Las entradas para ver este espectáculo, que cuenta con más de 30 artistas en escena, la mayoría de ellos medallistas olímpicos y algunos artistas que proceden del Cirque du Soleil, oscilan entre los 30 y los 40 euros, según la zona del teatro. En Xàtiva, los espectáculos de la inauguración y la clausura son con entrada libre.

Así fue la clausura de la edición 2024 de la Fira de Xàtiva / Estudio Federico

El acto de apertura de la Fira será, como es habitual, en el campo de fútbol La Murta, escenario principal de los grandes eventos de la Fira. El mismo estadio también acogerá el acto de Cloenda, el 20 de agosto, con la “despedida” de la Reina de la Fira 2025 y una actuación que rendirá tributo a The Beatles, la gran banda de rock inglesa, considerada la más influyente, de mayor éxito y un icono de la cultura popular del siglo XX. Varios grupos y compañías buscan aprovechar el “tirón” del cuarteto de Liverpool para crear montajes de homenaje a la famosa banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Este año están triunfando el espectáculo The Beatles Symphonic Fantasy o The Beatles Show. El primero recorrerá varios puntos del territorio español y podría ser el que recale en Xàtiva, aunque el ayuntamiento no ha desvelado el espectáculo concreto, anunciando solo que será una actuación de homenaje a The Beatles.

La Murta también acogerá la Nit Jove, cuyo cartel fue anunciado por el ayuntamiento semanas atrás. Julieta, Figa Flawas, Quinto y Mushka actuarán en el campo de fútbol el día 16 de agosto, y las entradas ya están a la venta por 15 euros. La Fira 2025 también llevará a la Murta la actuación de diferentes artistas y grupos en una Nit Latina prevista para el día 17, mientras que el día 19 tendrá lugar una fiesta con Dj’s en la Nit de Concert con "The best remember", un festival con las actuaciones de Corona, Marian Dacal & Eva Marti, Sensity World, New Limit, Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora y Ciber y Vixent. La programación en el escenario de La Murta se completará con la actuación de la Orquestra Màxima el día 15 y la cena de jubilados amenizada con una orquesta, el día 18 de agosto.

Licitación

El Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado el suministro, instalación y montaje del material técnico y servicios de control técnico, así como la instalación del escenario para las actuaciones en el campo de fútbol La Murta durante la Fira d’Agost 2025. El contrato ha salido a concurso por un importe de 112.285 euros y un plazo de ejecución entre el 7 y el 23 de agosto, contemplando así tanto el montaje como el desmontaje. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de junio.

El pliego de condiciones para este contrato detalla los conciertos previstos en la Murta durante la Fira 2025 y el equipo audiovisual, así como personal, de carga y descarga y el escenario necesario para cada una de las actuaciones previstas entre el 14 y el 20 de agosto, días grandes de la Fira de Xàtiva.