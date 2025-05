El PSPV de Canals denuncia el abandono del patrimonio y pide mayor protección

El PSPV-PSOE de Canals clama por el estado del patrimonio cultural y natural e insta a actuar cuanto antes. Los socialistas presentan en el pleno municipal de este jueves una moción para tomar una serie de medidas para proteger el patrimonio cultural y natural de Canals. Según apuntan “los gobiernos municipales llevan décadas de espaldas a nuestro patrimonio y su estado de abandono es lamentable, necesitamos actuar cuanto antes para evitar su desaparición”. Esperan que la moción reúna el consenso de todos los partidos de la corporación y sea aprobada.

Desde el PSPV-PSOE exponen que "seguimos nuestro programa electoral. Viendo que en materia de patrimonio no se ha hecho nada en estos dos años en particular, y en décadas en general, hemos decido presentar una moción para su defensa y protección. No se trata de un brindis al sol, sino de una moción muy detallada con medidas concretas para atajar el mal estado en el que se encuentra nuestro patrimonio cultural y natural. No podemos tolerar que casas tradicionales como la de Francisca Alventosa (Paquita la Moruna) sean sometidas a intervenciones tan agresivas que destruyan su alma patrimonial e histórica.

La moción nace a raíz otra que se presentó en el año 2017 por el grupo de Reiniciem, y aprobada por unanimidad, y de la que no se ha hecho nada en más de 8 años, apuntan. "La última semana, y gracias a que presentamos esta moción, se ha redactado una providencia para empezar a dar cumplimiento a aquel acuerdo. Pero los socialistas queremos ir más allá. Durante muchos años hemos ido viendo como Canals iba perdiendo su esencia, hemos ido viendo edificios desaparecer como el Teatro Español, la iglesia románica de la Sang, lavaderos en la ribera del río dels Sants, etc. por falta de protección, concienciación y dejadez por parte de las sucesivas corporaciones municipales". Añaden que como dice el artículo 46 de la Constitución española “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos”.

Existen leyes que ofrecen los instrumentos necesarios para la protección del patrimonio, subrayan. Desde la declaración de Bienes de Relevancia Local (BRL), los Bienes de Interés Cultural (BIC) o, en el caso de los espacios naturales, Parajes Naturales Municipales (PNM). En Canals, "por desgracia tenemos muy poco de nuestro patrimonio protegido, salvo las iglesias que se hizo de oficio así como algunos plafones cerámicos declarados BRL o el Torreón dels Borja declarado BIC en los gobiernos socialistas. Sin embargo, según enumeramos en la moción existe mucho más patrimonio susceptible de ser protegido y que guarda una especial relación con nuestra historia y esencia que se encuentra en un estado lamentable y en riesgo grave de desaparición. Algunos ejemplos son: la arquitectura hidráulica, les Arcadetes del Plan Nou y del Pla Vell, el Molí Vell, lavaderos públicos y privados, el puente de l’Arca y el su sifón, etc. Así como parajes naturales como Les Moles, el Picatxos o la ribera del Cànyoles a su paso por Aiacor (Sagres) que no cuentan con ninguna protección".

Para el PSPV-PSOE "es urgente actuar tomando medidas. Si bien es cierto que la mayoría de medidas son urbanísticas, implicando una reforma completa del PGOU, su tramitación es muy compleja. Pero existen instrumentos como el Catálogo de protecciones que daría cobertura casi inmediata a todos estos bienes. Por lo que instamos a iniciar el expediente, así como el de la declaración de BRL y BIC de aquellos elementos que, de la mano de los técnicos y de las asociaciones culturales locales se estime más oportuno y necesario. También instamos a dotar de los medios necesarios al departamento de urbanismo para poder vigilar el cumplimiento de las leyes y evitar robos como el que ya sucedió con un plafón cerámico en la calle de Sants de la Pedra catalogado como BRL. También instamos a la búsqueda de subvenciones y financiación para llevar a cabo actuaciones urgentes como la consolidación de les Arcadetes, especialmente la del Pla Nou, según denuncia la Asociación Cultural La Pebrella".

Por último, consideran necesario la creación de un museo etnográfico, etnológico y de la Fiesta de Sant Antoni Abat declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, con exposiciones permanentes y temporales que permitan atesorar, catalogar y poner en valor todo el patrimonio material e inmaterial disponible, así como animar a la ciudadanía a participar, aportando sus “tesoros” y mostrar su historia. Ponen de manifiesto la necesidad de mejorar los medios de que dispone el Archivo municipal, así como señalizar los monumentos del pueblo para permitir, a su vez, un aprovechamiento turístico de los mismos.

Se trata de una moción "detallada y exhaustiva, que trasciende lo político y se centra en preservar nuestra cultura, historia y naturaleza. Medidas que necesitan del consenso y la implicación de todos y todas, desde los partidos políticos, instituciones hasta la sociedad civil en su conjunto. Son medidas que miran a medio y largo plazo y debemos remar en la misma dirección. Por lo que hacemos un llamamiento al resto de partidos de la corporación a sumarse a esta moción, a debatirla y a intentar consensuarla para que salga adelante. Nuestro patrimonio está en peligro y necesita que estamos a la altura", concluyen.