Tiene un accidente con el coche en Bocairent... y acaba denunciado por conducir sin carnet

Las administraciones públicas no cesan a la hora de preparar campañas de concienciación para todo tipo de conductores. Cualquier precaución al volante es poca. Sin embargo, las imprudencias siguen al orden del día. Y las denuncias por incumplir las normativas también se suceden. Así ocurrió el pasado viernes 23 de mayo, cuando un conductor acabó siendo citado para un juicio rápido tras sufrir un accidente en la localidad de Bocairent. Una patrulla de la Policía Local del municipio de la Vall d'Albaida se trasladó al lugar de los hechos y comprobó que el hombre no disponía de carnet de conducir. Las fuentes consultadas explican a Levante-EMV que los agentes realizaron la pertinente verificación de los datos tras ver que el accidente no había sido grave: "Ocurrió de día, sobre las nueve y media de la mañana. Hubo una colisión entre dos vehículos y en la comprobación de los datos de los conductores, los agentes vieron que uno de ellos no disponía del obligado carnet de conducir. No lo había tenido nunca".

Las dos personas implicadas en el accidente cumplimentaron el habitual parte amistoso, pero la Policía Local acudió al ver lo que había ocurrido. El hombre tiene 38 años de edad y al choque tuvo lugar cerca del camping del municipio. Los agentes procedieron a su detención como investigado por incumplir la ley, ya que conducir sin carnet de conducir puede ser considerado un delito según el artículo 384 del Código Penal. "El delito se comete cuando se conduce un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducir, o cuando el permiso ha sido retirado por alguna razón (pérdida de puntos, resolución judicial, etc.)", apunta la normativa.

En caso de que se conduzca sin carnet, se puede enfrentar a las siguientes consecuencias: