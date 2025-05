I si un pas elevat et salva la vida?

A Xàtiva, dissenyar una ciutat més amable i segura per a les persones és una prioritat que marca el rumb de les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament. El nostre compromís és clar: posar la vida al centre. I això passa, inevitablement, per repensar els carrers i els entorns urbans amb una mirada que tinga en compte les persones més vulnerables, com ara la gent gran.

Les persones majors de 65 anys són, lamentablement, el grup amb més risc en els atropellaments. Caminen més a poc a poc, tenen una fragilitat més elevada i, sovint, pateixen dificultats visuals, auditives o cognitives que poden dificultar la presa de decisions segures. A més, representen ja el 20,4 % del total de la població, i s’espera que al 2055 siguen el 30,5%. Per això, les polítiques públiques han d’incorporar mesures específiques per protegir-les i facilitar-los la mobilitat, com ara, els passos de vianants elevats que s’estan construint a la ciutat.

Aquestos no serveixen únicament per a reduir la velocitat dels vehicles, tot i que també ho aconsegueixen. La seua funció va molt més enllà: millorar la seguretat, augmentar la visibilitat, acurtar la distància d’encreuament i obligar el conductor a estar més atent, reforçant la seua concentració. És una mesura senzilla, efectiva i transformadora.

Les dades avalen aquest model. Segons uns estudis de les Universitats de Portland i Oregó, els passos de vianants elevats, juntament amb la reducció de carrils, poden disminuir els accidents fins a un 46%, mentre que les illes per a vianants en vies amples redueixen les col·lisions fins a un 14%. No es tracta de percepcions, sinó de resultats contrastats que justifiquen aquestes actuacions.

Amb aquestes mesures millorem la il·luminació, afavorim la visibilitat i reduim la distància d’exposició a la calçada. Si, a més, incorporem un urbanisme tàctic, senyalització clara, canvis de rasant o carrils més estrets, estem dotant l’espai públic d’eines que ajuden a evitar accidents, sense perjudicar cap col·lectiu.

A Xàtiva ho tenim clar: no es tracta d'anar contra ningú, i molt menys contra els conductors. Cal fugir del debat simplista i entendre que qualsevol mesura que ajude a evitar una desgràcia, és una inversió en convivència. Per això, és imprescindible que també treballem allò que podem anomenar l’empatia viària. Entendre que, en algun moment del dia, o de la nostra vida, totes i tots som vianants i tenim unes necessitats concretes. Que darrere de cada pas de zebra hi ha una persona amb el seu camí, la seua vida i els seus drets. Només així podrem avançar cap a una ciutat on cabem tots i totes.