Un proyecto escolar localiza 12 espacios con personas en exclusión social en Xàtiva

Un grupo de escolares de 6º curso del CEIP Taquígraf Martí presentaron ayer en el Ayuntamiento las conclusiones del proyecto «Ciutat 11», que analiza diferentes problemas de la ciudad de Xàtiva y aporta posibles soluciones.

Los jóvenes estudiantes han identificado doce espacios utilizados por personas en situación de exclusión social. Se trata de la los alrededores de tres supermercados del casco urbano, un pasaje, el CCX, un par de parques, la calle Sant Miquel y algunas partes del centro en el que estudian. En el apartado de consecuencias, exponen que en estos lugares "hay mucha suciedad en la calle y esto da mala imagen en la ciudad". A su vez, denuncian que " son lugares donde se fuma y se bebe, huele mal y también hay vidrios con los que la gente se puede cortar" y hay "inseguridad y miedo de pasar por esos lugares, sobre todo para nosotros los niños y niñas". También piden "más vigilancia en estas zonas" y apuntan como posibles soluciones "habilitar un lugar para dormir y asearse para las personas que duermen en la calle" -opción que ya oferta el consistorio- y "darles un trabajo o ayuda a cambio de hacer algunas actividades".

Otros temas

Junto a sus familias, han realizado un estudio de campo en el que también se han analizado otros temas, como el uso de los contenedores de residuos. Al respecto, comentan que "muchos contenedores se llenan antes de que se realice la recogida, especialmente en fines de semana o fiestas". También alerta sobre el hecho que muchos ciudadanos "no separan correctamente", "en algunas zonas no hay contenedores para residuos como aceite usado, ropa, aparatos electrónicos o pilas" y "algunas áreas residenciales tienen los puntos de reciclaje demasiado lejos, lo cual desmotiva a los vecinos". "No siempre se hace seguimiento del correcto uso de los contenedores ni se aplican sanciones cuando hace falta", apostillan. También lamentan la presencia de pintadas en el casco urbano, el mal estado del pavimento en algunos tramos del casco urbano, la falta de rampas de acceso o la escasa iluminación en las calles. Estudian, a su vez, el mantenimiento de los árboles de l’Albereda y el estado de algunas casas abandonadas.

Las conclusiones fueron ayer presentadas en el consistorio, en un acto en el que participó el alcalde Roger Cerdà, la teniente de alcalde Amor Amorós y la regidora María Beltrán.

Desde el centro educativo explicaron que "los estudiantes realizaron ayer la tarea final. El alcalde y las regidoras de Educación limpieza recibieron a todo el alumnado y escucharon la presentación de todo el proyecto. Seguidamente, los responsables municipales dieron respuesta a las demandas y propuestas y la cita finalizó con un turno de preguntas. Cómo dijo el alcalde: es responsabilidad de todos nosotros hacer de nuestra ciudad un lugar más limpio, más cuidado, más natural y más accesible y preservarla como el tesoro que es".