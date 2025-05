Anna cobrará por entrar a la Ruta de las tres cascadas para combatir la masificación

El lago de la Albufera, el Gorgo de la Escalera, la Fuente de Marzo... y ahora también la Ruta de las tres cascadas. Los numerosos visitantes que cada fin de semana acuden a Anna para disfrutar de este itinerario que transita por enclaves naturales de gran belleza tendrán que pagar en un futuro próximo una entrada de 2 euros a cambio de una pulsera identificativa.

En la sesión plenaria de este jueves, el Ayuntamiento de Anna ha aprobado el texto regulador del precio público por el acceso a la ruta, con la misión de poner coto a los problemas de masificación que se vienen registrando desde hace un tiempo.

El alcalde de la localidad, Miguel Marín, asegura que la medida no se adopta "para fastidiar a nadie". "El objetivo es cuidar lo que es nuestro y que siga siendo nuestro muchos años. No se trata de poner barreras, sino de poner orden", sostiene. La ruta atraviesa uno de los parajes más visitados de Anna y obliga al consistorio a asumir una serie de costes para asegurar su protección y su mantenimiento adecuado. "Muchos vecinos sufren la masificación. Es de recibo que, por lo menos, no les cueste de su bolsillo el mantenimiento de la ruta", añade.

Según defiende el primer edil, el precio público permite "distribuir la carga de forma más justa", de forma que "quien disfruta de la ruta colabora directamente en su mantenimiento". "No es un impuesto, ni una barrera, sino una aportación mínima de 2 euros por persona, con varias exenciones, que permitirá mejorar la conservación, garantizar la seguridad de los visitantes, controlar la masificación y reforzar limpieza y servicios".

El texto plantea exenciones para los vecinos y vecinas de Anna, los menores de 16 años y las personas con discapacidad. "No hay un afán recaudatorio: buscamos una sostenibilidad, un equilibrio y un respeto por el entorno. Se trata de garantizar que el turismo deja una huella positiva, no un impacto que tengamos que reparar todos los anneros", insiste el alcalde.

A la Ruta de las tres cascadas se puede acceder desde varios puntos, lo que puede plantear problemas para que todos los excursionistas paguen la entrada. Marín asegura que "solo hay una entrada oficial". El alcalde avanza que el guardia urbano controlará el itinerario y, si observa a alguien sin la pulsera identificativa, le podrá requerir el pago de la entrada. "Con este sistema queremos dar un paso en la gestión eficiente de los recursos naturales: controlar aforos y flujos es cuidar del entorno y del visitante", ahonda.

Aunque el precio público salió adelante en el pleno con la unanimidad de todos los regidores que conforman la corporación municipal, la portavoz del PSPV, Pilar Sarrión, cuestionó el hecho de que la ordenanza no regule el aforo estimado que podrá albergar la ruta. "Se dice que se determinará por el ayuntamiento, pero no se pone", indicó. Sarrión también mostró sus dudas sobre la capacidad del consistorio para controlar las diferentes formas para acceder al itinerario de las tres cascadas.

Marín aseguró que el ayuntamiento ha comprado varios terrenos para mejorar la entrada y salida de la ruta, a tiempo que marcará "por dónde tienen que entrar" los visitantes. El alcalde apunta que el aforo "es muy difícil de establecer" y afirmó que la ordenanza se aplicará de momento de forma piloto y "se mejorará dentro de unos meses". "Este fin de semana la gente iba como hormigas. En el momento en que haya demasiado aforo se cortará el paso", recalcó.

Cambios en la Albufera y el Gorgo

El pleno municipal de Anna también ha aprobado una modificación de las ordenanzas y precios públicos que regulan la Albufera y el Gorgo de la Escalera, para "reforzar su protección" y compaginar su uso turístico con el cuidado de ambos parajes. La nueva regulación hace hincapié en la necesidad de favorecer la convivencia y el buen estado de estos enclaves. Por ejemplo, se regula la presencia de animales y se prohíbe hacer fuego o los actos discriminatorios. También se sube el precio que pagarán los autobuses. Según el alcalde, el objetivo es "reforzar el modelo turístico responsable".

Los textos se han redactado mediante el diálogo con técnicos, personal, empresarios de la Albufera y las experiencias de otros municipios. La ordenanza fija en 350 personas el aforo del Gorgo de la Escalera, una cifra que tanto el alcalde como la oposición consideran excesivo, pero que ha sido fijado con criterios técnicos. El PSPV planteó unas correcciones en el texto de la Albufera que serán atendidas. El alcalde también planteó que se está estudiando una fórmula para que los clientes de los restaurantes del lago puedan ver reducido el coste por entrar al paraje.