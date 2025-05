El Consell desatasca las tres primeras viviendas públicas en el casco antiguo de Xàtiva

El parque de vivienda pública para jóvenes que la Generalitat se comprometió a desplegar en Xàtiva durante la pasada legislatura comienza a desatascarse. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha solicitado al Ayuntamiento de Xàtiva la licencia de obras para la rehabilitación del primero de los cinco edificios del casco antiguo que fueron adquiridos por la administración autonómica a comienzos de 2023.

El proyecto de esta primera intervención se presupuesta en 340.189 euros y contempla la adecuación de tres pisos sociales -uno por cada planta- en el número 13 de la calle Font Trencada, a escasos metros de la plaça Espanyoleto y de la casa-museo del pintor Perales. El edificio en el que se va a actuar ocupa actualmente una superficie construida de 213 metros cuadrados y data del año 1900 -según Catastro- aunque fue objeto de reformas puntuales hace 20 años y presenta un mal estado de conservación que demanda una importante reforma en su seno.

La idea planteada por los técnicos pasaría por demoler el volumen posterior del inmueble, de menores dimensiones (95 m2) y escaso valor arquitectónico, dado el deterioro que registra. En su lugar se ejecutará un nuevo cuerpo de 72 m2 adosado al volumen principal, el que recae a la calle Font Trencada. También se prevé la restauración de las carpinterías existentes y la conservación de fachadas y cubiertas originales de la casa. En el espacio se habilitarán dos viviendas de 53 m2 con dos habitaciones y otro piso un poco más pequeño con un dormitorio. Cada casa estará equipada con salón-comedor, cocina y un baño.

La solicitud de la licencia de obras por parte de la conselleria se produjo hace diez días y está pendiente de que el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Xàtiva dé su conformidad antes de que se apruebe. La actuación se abordará previsiblemente en la próxima reunión de la Comisión Mixta de Patrimonio, el órgano compartido por el consistorio y la Generalitat responsable de supervisar este tipo de reformas en el casco antiguo.

El trámite da cumplimiento a la promesa de reactivar el parque de vivienda social que el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, trasladó hace casi cuatro meses a Amics de la Costera y el ayuntamiento en una reunión mantenida en la conselleria. En ese encuentro se anunció la próxima licitación de los dos primeros proyectos de reforma de edificios, que ya estaban terminados a falta de perfilar algún fleco. De momento, el más avanzado es el de Font Trencada, aunque la conselleria ha mostrado ya interés por otra casa, según ha podido saber este diario. En 2023, la Generalitat también adquirió inmuebles en las calles Sant Pere, Enríquez, Farjas o Padre Urios, todas en el casco antiguo.

Casas apalabradas

El secretario autonómico abrió igualmente la puerta a la posibilidad de retomar la compra de otras tres grandes casas que el anterior gobierno del Botànic llegó a apalabrar con sus propietarios en las calles Montcada (la casa Llopis), Vallés (donde se alojaba el negocio del impresor Blai Bellver) y Roca. Tras el cambio político en la Generalitat, la adquisición quedó paralizada, generando unos perjuicios económicos a los dueños de los inmuebles ante las expectativas generadas por el acuerdo no materializado. Aunque, de momento, no se han producido avances conocidos, estas operaciones no están descartadas y siguen en fase de estudio, tal como indican las fuentes consultadas.

El parque de vivienda joven inicialmente proyectado en el centro histórico de Xàtiva contemplaba la rehabilitación de 15 edificios abandonados repartidos por diversas zonas del casco antiguo de Xàtiva, que podrían dar cabida a 45 viviendas de alquiler. El Consell del Botànic se comprometió a invertir 3 millones de euros, pero la partida quedó en suspenso en 2024.