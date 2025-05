Una edil del PP de Ontinyent arremete contra la política social del Consell

En tiempos de debates polarizados y trincheras, no es habitual que una representante política se salga del guion y se muestre crítica con las actuaciones de su propio partido. En Ontinyent, la concejala del PP María del Carmen Cambra, arremetió este jueves duramente contra la falta de suficiente financiación de la Generalitat para el sostenimiento de los servicios sociales municipales en el punto del pleno municipal en el que se debatía la aprobación del contrato-programa entre la administración autonómica y el ayuntamiento para costear los recursos sociales que se prestan en la localidad.

"Debemos actuar con responsabilidad y poner sobre la mesa algunas carencias presupuestarias que no podemos ignorar", comenzó su intervención Cambra. "La aportación de la Generalitat se mantiene congelada 4 años, no hay ajuste por la inflación ni por los incrementos salariales del personal público y eso se traslada en más carga económica para el ayuntamiento", lamentó la edil del PP, que también incidió en que "se mantiene el déficit en servicios como el centro ocupacional y el centro de día, con una previsión acumulada de 90.000 euros anuales que tenemos que asumir con fondos propios".

Cambra indicó que la problemática de la falta de recursos se repite "en todos los ayuntamientos". "Me parece algo inadmisible. La conselleria tendría que hacer alguna cosa al respecto, ya que son servicios especialistas que atienden a un colectivo específico donde el nivel de apoyo es elevado y se necesita personal suficiente y especializado", recalcó. "Si no fuera por los ayuntamientos, estos centros no tendrían la ratio que necesitan y no podrían desarrollar actividades de ocio, tiempo libre y deporte", ahondó la concejala.

Carmen Cambra habla desde el conocimiento más directo de la situación, puesto que acumula más de veinte años de experiencia en el ámbito de la diversidad funcional y trabaja en un centro ocupacional. Es técnica en Integración Social, en Salud Medioambiental y técnica auxiliar de enfermería.

En una segunda intervención, la regidora también ha querido poner en valor el esfuerzo de su partido porque "somos una comunidad infrafinanciada y después del desastre que ha pasado hemos aumentado en 674.000 euros la financiación del contrato-programa respecto al anterior". "Puedo elogiar a mi partido pero también hacer autocrítica porque me lo permito", ha zanjado.