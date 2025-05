Investigan la intoxicación alimentaria de decenas de niños en un torneo de fútbol en Xàtiva

Salud Pública ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de una posible intoxicación alimentaria que ha afectado a decenas de niños de entre 10 y 11 años, todos ellos jugadores de fútbol de la categoría de alevín que participaron el pasado fin de semana en la Motion Cup Internacional, un torneo que reunió en la capital de la Costera a las mejores canteras del panorama futbolístico.

Aunque no ha trascendido por el momento una cifra oficial, las fuentes consultadas por este diario apuntan a que se habrían contabilizado alrededor de medio centenar de casos con síntomas similares a los de una gastroenteritis. Los deportistas han presentado diarreas, náuseas, vómitos y dolor abdominal tras comer en un establecimiento de Xàtiva. Sanidad inspeccionó ayer el local en busca del origen del brote.

Uno de los clubs valencianos afectados indica que, de sus nueve jugadores en el torneo, siete han registrado este cuadro clínico y algunos todavía siguen presentando síntomas. Se les ha practicado la prueba de heces y están a la espera del resultado para confirmar la causa de la intoxicación y que se les pueda recetar antibióticos. Hay quien ha tenido que volver al hospital tras recibir una primera atención hace unos días, aunque no ha habido ingresados. Algún equipo ha tenido que aplazar el partido que tenía previsto este fin de semana por la indisposición de sus jugadores.

El bar en el que comieron los niños intoxicados dio de comer a 230 jugadores el fin de semana, muchos de los cuales no han sufrido ningún problema digestivo. El menú que se les sirvió era sencillo: macarrones y pechuga a la plancha con patatas. Salud Pública ha recogido referencias del pollo que el local compró de fuera -no quedaban restos para tomar muestras- puesto que se sospecha que esta podría ser la fuente de la intoxicación, aunque no se descartan otras hipótesis, a la espera del resultado de los análisis, que se sabrá en unas semanas.

Desde el negocio defienden que tienen el establecimiento "en perfectas condiciones" y que en 24 años nunca les ha ocurrido nada similar.

El responsable de la organización del evento, Miguel Gandia, remarca que "algunos jugadores" se han sentido mal, "no todos", y desvincula al torneo de lo sucedido. "Siempre contratamos con restaurantes de la localidad donde se celebra la competición para que haya un retorno económico para el pueblo, pero no podemos controlar este tipo de cosas. Sanidad tiene que investigar lo que ha pasado, nosotros no podemos hacer nada. Puede ser por el pollo, pero aún no sabemos por qué ha pasado", subraya Gandia. Los jugadores de los 40 equipos participantes fueron divididos en tres restaurantes de la localidad, aunque los problemas se concentraron en uno.

Clubs de primer nivel

Entre los conjuntos deportivos que disputaron la Motion Cup Internacional figuraban clubs de primer nivel como el Valencia CF, el Levante UD, Villarreal CF, Real Betis, FC Barcelona, CD Castellón, Hércules CF y Elche CF. A nivel internacional, participaron equipos de renombre como la AS Roma (Italia), Borussia Dortmund (Alemania), Dallas MLS (Estados Unidos), Djurgarden IF (Suecia) y Saint Brice FC (Francia).

Además de los equipos locales Ciutat de Xàtiva e Inter Xàtiva, también compitieron clubs valencianos como el Sporting Xirivella, UD Alcoyano, FB Dénia, CF San José, UD Oliva, FBCD Catarroja, Santa Bàrbara, Mislata CF, Alboraya UD, Lacross Babel, CF Cracks, CF Gandia, Sueca Promeses, CD Ontinyent, Torrent CF, Costa City, CFS Beniferri y el Aravaca CF (procedente de Madrid), junto a otros equipos de tecnificación como Elite Performance, Tec Fut, Calcio Academy y Young Talent.

En Chella se dio en febrero un caso de intoxicación alimentaria con decenas de afectados que resultó ser un brote de norovius, una infección que se transmite a través de heces o vómitos y que se contrae al ingerir alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas.