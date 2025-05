El PSPV de Albaida denuncia la "ilegalidad" de las obras en la ermita del Roser y el alcalde afirma tener los permisos

El PSPV-PSOE de Albaida ha mostrado su “preocupación” por “la forma en que se han llevado a cabo las obras” de la rampa de acceso en la ermita del Roser, un edificio protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y Bien de Relevancia Local (BRL). Los socialistas han denunciado una posible ilegalidad de la actuación, mientras que el equipo de gobierno de Juan Carlos Roses lo niega y apunta que la obra ha contado con los permisos pertinentes.

Obras de construcción de la rampa de acceso a la ermita del Roser de Albaida. / PSPV Albaida

El portavoz del PSPV, David Palací, explicó que el grupo presentó una instancia formal en el ayuntamiento solicitando los informes técnicos pertinentes para comprobar que las obras contaban con los permisos necesarios y el aval de los técnicos competentes. El asunto se abordó en el pasado pleno celebrado el pasado 22 de mayo, en el que, según los socialistas, el alcalde “acusó al PSPV de boicotear las obras, de estar en contra de la construcción de la rampa y de haber denunciado el proyecto ante la Conselleria de Patrimonio para intentar paralizarlo”. El alcalde afirmó que los socialistas consideraban la rampa como “ilegal”. Palací respondió a las acusaciones afirmando que “no estamos en contra de la rampa de acceso. Entendemos la necesidad de mejorar la accesibilidad, pero eso no puede justificar que se inicie una obra sin cumplir con la normativa vigente”. El portavoz socialista insistió en que, los informes técnicos, fueron solicitados por el propio Partido Popular una vez ya iniciadas las obras, lo que a su juicio, demuestra una actuación “al margen del procedimiento reglamentario”. “El Ayuntamiento no puede exigir a cualquier vecino una licencia para hacer una pequeña reforma en su vivienda y, luego, actuar el equipo de gobierno sin respetar los requisitos y preceptos legales”, concluyó Palací.

El alcalde de Albaida, en declaraciones a este diario, ha asegurado que la obra ha contado con los permisos necesarios y apunta a informes técnicos y de arqueología. “La conselleria nos pidió un informe técnico sobre si se podía hacer la obra. Hicimos y enviamos ese informe a Patrimonio y desde la conselleria no ha subsanado el procedimiento, de hecho creo que está ya cerrado”, explica Roses. El primer edil también indica que se solicitó un permiso de arqueología “para hacer catas, por si había restos, y el arqueólogo también dio el visto bueno a la obra en su informe”.

Roses afirma que la construcción de la rampa de acceso a la ermita del Roser “cumple con la legalidad y no tiene ninguna afección a la ermita. Se ha construido por fuera del jardín, no hay afección al edificio”, insistía el primer edil.

Cruce de acusaciones

En un comunicado, el PSPV ha expresado su “compromiso con la transparencia, el respeto al patrimonio y el cumplimiento de la legalidad urbanística en todas las actuaciones municipales”. El regidor socialista David Palací, manifiesta que “el hecho de que en el pasado se actuara mal no es óbice ni puede justificar, de ninguna manera, el proceder actual de este equipo de gobierno”. Y añade que “el PP exigía prudencia y respeto cuando su concejal arrancó de cuajo numerosos pilones de la acera. Sin embargo, no dudan ahora en mentir y acusar en falso al PSPV”. Palací señala que lleva “casi dos meses a la espera de recibir autorización, acceso y copia de los informes solicitados. Solo pedíamos, como oposición responsable, información al respecto. Pero, vista la reacción del PP, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Si está todo en orden por qué tanta preocupación y alboroto por parte del gobierno municipal? ¿O es que acaso tendrán algo que ocultar?”.

El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, ha respondido a las declaraciones del PSPV exponiendo que “en primer lugar, queremos dejar muy claro que la actuación se ha realizado cumpliendo con todos los requisitos técnicos y administrativos pertinentes, contando con los informes y autorizaciones necesarios en materia de patrimonio. Se trata de una obra que responde a una demanda reiterada de la ciudadanía, especialmente de las personas con movilidad reducida, que no podían acceder en un espacio emblemático y estimado cómo es la ermita de Roser. Nuestro compromiso con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades es firme, y esta intervención va en esa línea”.

El dirigente popular manifiesta que “es una lástima que, ante una acción pensada exclusivamente para el bien común, el grupo de la oposición decidiera acudir a instancias externas para preguntar sobre el proyecto, antes incluso de preguntar o interesarse por la documentación o el sentido de la actuación. Una denuncia que no solo cuestiona la honorabilidad de este equipo de gobierno, sino que pone palos a las ruedas a una mejora largamente esperada por muchas personas”. Roses añade que “entendemos el papel de la oposición, pero lamentamos que se priorice la confrontación política por encima de las necesidades reales del pueblo. Nosotros estamos tranquilos porque no tenemos nada a esconder. Nuestra gestión se basa en los hechos, no en las palabras. Así lo demuestra el ritmo de obras, proyectos y mejoras que está experimentando Albaida desde que asumimos la responsabilidad de gobierno. En solo un año y medio estamos trabajando para resolver muchos de los problemas crónicos y abandonos que nos encontramos heredades de los anteriores gobiernos. Estamos intentando transformar la ciudad con actuaciones reales y palpables, no con promesas y críticas vacías”. El PP ha “invitado al grupo socialista a sumarse a este esfuerzo colectivo por el progreso de Albaida, poniendo por delante el interés general y huyendo del ruido y la desinformación. Las puertas de este ayuntamiento han estado siempre abiertas, y continuarán estándolo, para cualquier que quiera trabajar con lealtad institucional y en positivo por la ciudad. Seguimos trabajando, con la conciencia tranquila y la mirada puesta en el futuro de Albaida”, han concluido en un comunicado.