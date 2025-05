Atienden a varios estudiantes del IES Simarro de Xàtiva por el calor en las aulas

Cuatro estudiantes del IES Doctor Lluís Simarro de Xàtiva han sido atendidos esta semana por cuadros relacionados con el calor. Así, los familiares de alumnos escolarizados en Primero de la ESO -donde se han registrado tres de los cuatro casos- han remitido un escrito a la dirección sobre lo sucedido, pidiendo soluciones.

A su vez, también compartieron un mensaje en redes sociales en el hacen referencia a dos de los casos:«Esta semana, en el aula de 1º de la ESO... una alumna se desmayó y otro alumno sufrió un golpe de calor mientras se encontraban en clase. Las familias denunciamos que las condiciones térmicas del aula son insoportables y claramente incompatibles con la salud, el bienestar y el aprendizaje del alumnado... No es la primera vez que ocurre. Cada curso se repite la misma situación sin que se adopten soluciones reales. El aula se convierte en una auténtica trampa térmica con la llegada del calor. Recordamos que el Real Decreto 486/1997 establece que la temperatura en espacios de trabajo (como las aulas) debe mantenerse entre 17 ºC y 27 ºC. Esta normativa se está vulnerando», comentan en el escrito. «Por todo ello, las familias... hemos enviado una carta formal al centro exigiendo medidas urgentes y responsables. No estamos dispuestas a permitir que se ponga en juego la salud de nuestros hijos e hijas. Y no estamos solas: muchas más familias del centro se están uniendo. Las familias del IES Simarro estamos dispuestas a llegar hasta donde haga falta para proteger a nuestro alumnado. Basta ya de excusas. Es una cuestión de salud. Es una cuestión de responsabilidad», apostillan los familiares en su mensaje.

Dirección territorial

David Ferrandis, director del IES Simarro, atendió ayer a Levante-EMV y reconoció la situación: «No puedo asegurar los diagnósticos, pero todos los casos están relacionados con el calor. Se activa el protocolo y se llama al 112 si la situación es grave. Al menos, uno de los jóvenes ha sido ingresado en el hospital tras perder el conocimiento mientras hacía un examen, eso nos preocupó mucho». El director también apuntó que «otra niña se desplomó por el calor y la madre de otro estudiante nos dijo que había padecido un golpe de calor. El cuarto afectado sufrió un mareo. En todos los actos activamos el protocolo y llamamos a los servicios sanitarios. La salud de los estudiantes es lo primero».

El aula de primero de la ESO está en el segundo piso, donde más pega el sol. Ferrandis confirmó que en todas las unidades disponen de ventiladores en el techo, aunque la instalación de aires acondicionados depende del presupuesto concedido: «No hay una partida extraordinaria de la conselleria. Hacemos números y vamos instalando en la medida de lo posible. Todo depende del presupuesto, también hay que tener en cuenta el consumo y el mantenimiento. A su vez, se está estudiando el tema de la instalación de placas solares».

Consultado sobre si había pasado algo similar en años anteriores, el director comentó que «estamos en Xàtiva, el calor es el que es, aunque no tengo en la memoria cuatro casos tan seguidos. Creo que nunca nos había pasado».

Ferrandis comentó que ha elevado el escrito y un informe en el que se explica lo sucedido tanto a la inspección educativa como a la dirección territorial. A su vez, apuntó que este año se les ha denegado de nuevo la petición de tener un horario especial de verano, con el que las clases finalizarían a la 1 del mediodía: «El año pasado ya lo pedimos. Se reducen las clases a 50 minutos y acaban a la una. A las cuatro se retoman las sesiones para grupos más mayores. Nos dijeron que no entraba en las instrucciones y supuestos. Y este año nos lo han vuelto a desestimar».

Esta semana se han registrado temperaturas muy altas en las zonas de interior. Y los modelos de predicción apuntan a que la dinámica continuará.