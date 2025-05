Ontinyent recurrirá la sentencia que anula la gestión del agua con Egevasa

El Ayuntamiento de Ontinyent va a recurrir la sentencia del juzgado de lo contencioso nº1 de València que anula el convenio regulador del servicio de abastecimiento del agua potable firmado con la mercantil Egevasa. El pleno municipal ratificó este jueves el decreto de alcaldía para impugnar el fallo, con la abstención de los grupos de la oposición.

El pronunciamiento judicial estimó el recurso de la empresa Aqlara Cico Integral del Agua contra la prórroga del convenio, al entender que el mismo había perdido su vigencia.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, recordó que en 2005 los cuatro grupos de la corporación municipal acordaron por unanimidad ampliar el convenio que ya existía desde 1994 con la diputación para que, a través de Egevasa, se efectuara el servicio de abastecimiento. El edil puso en valor la "magnífica gestión" de la red y recalcó que, hasta 2025, el rendimiento de la misma "se ha ampliado del 28% al 76%" mediante un "sistema totalmente informatizado".

"No deberíamos volver atrás como ocurrió en 1994, cuando se contaminó un pozo alcanzando toda la ciudad", indicó Borrell, que enumeró las distintas obras que se están ejecutando en la actualidad para mejorar la red de agua potable en varias calles. También recordó que se han instalado nuevos contadores electrónicos y se ha desplegado un programa piloto para mejorar la eficiencia en las viviendas. El regidor de Territorio cifró en más de 10 millones de euros las inversiones ejecutadas e incidió en el compromiso de Egevasa de efectuar la obras necesarias por un importe de 240.000 euros anuales para llegar a una inversión global de 20 millones hasta 2045. "Este convenio es beneficioso para Ontinyent y en 2005 supuso una inyección de 5 millones en la ciudad", apuntó Borrell, para quien "la voluntad política no puede ser usurpada por un juzgado ni por una empresa que solo busca beneficio industrial".

El edil indicó igualmente que existen "pronunciamientos contradictorios" y separó la sentencia relativa al convenio del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que también anuló la prórroga del contrato de la depuradora Ontinyent-Agullent -gestionada por Egevasa igualmente- y que está a la espera de la resolución de un recurso de apelación por parte del Tribunal Supremo.

Dudas de la oposición

Los grupos de la oposición mostraron dudas ante el recurso de la última sentencia sobre el convenio del agua. El portavoz del PP, Rafa Soriano, expresó su "satisfacción" por el "servicio profesional y bien valorado por los usuarios" que presta Egevasa, pero cuestionó las "posibilidades de éxito" del proceso judicial ante una instancia superior y el coste económico de la apelación. También pidió que se plantee "un plan B" por si el recurso fuera desfavorable y que el ayuntamiento se prepare para una posible futura licitación.

En términos similares se pronunció el portavoz de Compromís. Nico Calabuig recalcó que el fallo indica que la prórroga del convenio "no es ajustada a derecho" y se declara nula "por falta de concurrencia y exceso en el plazo de la concesión". "La continuación del pleito puede implicar un gasto que acabarán asumiendo los ontinyentins", señaló.

Tras consultar a la secretaria, sin embargo, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, recalcó que el recurso no implicará gastos adicionales para el consistorio. También avanzó que "paralelamente podemos hacer gestiones para prepararnos para una opción alternativa" si no prospera la acción judicial. De hecho, avanzó que la comunidad de vertidos de la depuradora se reunió el pasado martes "para trabajar en la posible cesión de la depuradora a la Epsar, la entidad pública de saneamiento de aguas residuales dependiente de la Generalitat.

Por su parte, el regidor Óscar Borrell replicó que el último fallo judicial "no tiene en cuenta la pretensión de las partes" y supone "un perjuicio para los intereses municipales". "No dar apoyo a la propuesta de recurso es ponerse en contra y del lado de una empresa privada que solo quiere beneficio industrial. No estamos para hacer política ficción", apostilló el edil.