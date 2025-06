Pau Martí se proclama campeón de la Carrera de la Paz de la República Checa

El ciclista de Moixent Pau Martí logró el mayor éxito de su vida deportiva tras lograr la victoria final en la Carrera de La Paz de categoría Sub-23 celebrada durante estos cuatro días pasados en la República Checa. Una carrera que pertenece a la Copa de las Naciones de la UCI.

Martí, de amarillo, en el podio de la Carrera de la Paz 2025, en la República Checa. / Levante-EMV

Martí, que defendía los colores de la Selección Española, enseñó ya los dientes en la primera jornada, donde terminó segundo, a muy pocos metros del ganador. Tras esta jornada, conservó está privilegiada posición hasta la jornada del sábado, donde dio el golpe definitivo tras finalizar tercero y ponerse como nuevo líder.

Martí, con otro ciclista, en la prueba de la Carrera de la Paz. / Levante-EMV

El joven ciclista moixentí llegaba al último día con tan solo dos segundos de diferencia sobre el segundo clasificado y que conseguiría conservar gracias a sus compañeros del equipo nacional, que estuvieron en todo momento controlando todos los escarceos del pelotón. En esta última etapa el marcaje fue tan férreo que terminaría quinto, con el mismo tiempo que el ganador.

Pau Martí, al centro, con sus compañeros de la Selección Española Sub-23. / RFEC

Martí declaraba a este diario que “ha sido una victoria que sin los compañeros no hubiese logrado nunca. Me han ayudado en todo momento y a ellos les debo esta victoria. Ha sido una vuelta muy dura y desde el primer momento hemos cogido el rol de líder. Estoy muy feliz y esto me da mucha motivación de cara al Giro Next Gen, que empieza dentro de pocas semanas".

Pau Martí, en lo alto del podio, celebra el triunfo en la Carrera de la Paz 2025. / Levante-EMV

Sin lugar a dudas, el de Moixent está realizando su mejor temporada como profesional y así lo reflejan sus resultados, donde cada día se supera. En la Carrera de La Paz, donde estaban casi todos los equipos nacionales de Europa y algunos de Sudamérica, ha dejado claro que esta categoría sub-23 ya le viene pequeña. Veremos en las próximas jornadas si el equipo Premier Tech empieza a mantenerlo en el primer equipo o sigue en el de desarrollo.